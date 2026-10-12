Радиодиктант национального единства-2026: кто является автором текста и будет его читать (фото, видео)
27 октября в Украине состоится ежегодный "Радиодиктант национального единства — 2026". Организаторы мероприятия сообщили, кто станет автором текста и будет читать его для всех желающих проверить свой уровень владения языком.
Автором текста для диктанта стал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь, а зачитывать его будут учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков, а также певица и общественная деятельница Даша Астафьева. Об этом сообщает "Суспільне".
"Радиодиктант объединяет нас каждый год. Своим текстом я хочу показать, как язык объединяет всех, работая индивидуально с каждым. Хочется, чтобы люди писали радиодиктант и чувствовали, как мы используем одни и те же слова, но при этом каждый думает о личном", — заявил г-н Дронь о тексте диктанта.
Один из дикторов радиодиктанта-2026, популяризатор украинского языка и учитель Артур Пройдаков, говорит, что для него роль диктора диктанта перестала быть "просто проверкой грамотности". Он говорит, что чтение радиодиктанта для него — "большая честь и невероятная ответственность".
"Это тот торжественный момент, когда тысячи украинцев в разных городах и странах одновременно пишут один текст на украинском языке. И это еще один повод подчеркнуть важную вещь: язык действительно объединяет нас", — прокомментировал свое участие г-н Пройдаков.
Вторая участница "Радиодиктанта-2026", певица и общественная деятельница Даша Астафьева, отмечает, что участие в этом мероприятии стало воплощением её мечты. Основательница книжного приложения UnderBooks, которое популяризирует украинскую литературу, добавляет, что национальный диктант уже стал традицией.
"Украинцы должны мечтать, объединяться, держать строй и побеждать. Радиодиктант национального единства — это уникальная традиция, которую должен чтить каждый сознательный украинец. Пишем вместе!" — сказала г-жа Астафьева.
Радиодиктант национального единства — 2026 состоится во вторник, 27 октября, в 11:00. Его будут транслировать на платформах "Суспільного мовлення", а также по радио и на YouTube.
Ранее Фокус сообщал о том, кто был автором и зачитывала текст радиодиктанта-2025. Автором текста была писательница Евгения Кузнецова, а зачитывала его народная артистка Украины Наталья Сумская.
Впоследствии стали известны результаты радиодиктанта-2025. Из более чем 11 тысяч участников шесть человек написали текст без единой ошибки.