Радіодиктант національної єдності-2026: хто є автором тексту і читатиме його (фото, відео)

27 жовтня в Україні відбудеться щорічний Радіодиктант національної єдності — 2026. Організатори події повідомили про те, хто буде автором тексту та читатиме його для всіх охочих перевірити власний рівень мови.

Автором тексту для диктанту став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь, а зачитуватимуть його вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка та громадська діячка Даша Астаф'єва. Про це повідомляє "Суспільне".

"Радіодиктант нас щороку обʼєднує. Своїм текстом мені хочеться показати, як мова обʼєднує всіх, працюючи окремо з кожним. Хочеться, щоб люди писали радіодиктант і відчували, як ми використовуємо однакові слова, але при цьому думаємо кожен про особисте", — заявив пан Дронь про текст диктанту.

Ветеран і письменник Артур Дронь став автором тексту Радіодиктанту-2026 Фото: Facebook

Один із голосів радіодиктанту-2026, популяризатор української мови та вчитель Артур Пройдаков, каже, що для нього бути читцем диктанту перестав бути "просто перевіркою грамотності". Він говорить, що читати радіодиктант для нього є "великою честю та неймовірною відповідальністю".

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"Це та урочиста мить, коли тисячі українців у різних містах і країнах одночасно пишуть один текст українською. І це черговий привід зафіксувати важливу річ, що мова справді об'єднує нас", — прокоментував свою участь пан Пройдаков.

Артур Пройдаков буде одним із читачів цьогорічного радіодиктанту Фото: Facebook

Друга учасниця Радіодиктанту-2026, співачка та громадська діячка Даша Астаф'єва, відзначає, що участь в цій події став утіленням її мрії. Засновниця книжкового застосунку UnderBooks, який популяризує українську літературу, додає, що національний диктант уже став традицією.

"Українці мають мріяти, обʼєднуватись, разом тримати стрій та перемагати. Радіодиктант національної єдності — це унікальна традиція, яку має шанувати кожен свідомий українець. Пишемо разом!" — сказала пані Астаф'єва.

Співачка та громадська діячка Даша Астаф'єва буде другою читачкою Радіодиктанту-2026 Фото: Facebook

Радіодиктант національної єдності — 2026 відбудеться у вівторок, 27 жовтня об 11:00. Його транслюватимуть на платформах Суспільного мовлення, а також на радіо та Youtube.

Раніше Фокус повідомляв про те, хто був автором і читав текст радіодиктанту-2025. Авторкою тексту була письменниця Євгенія Кузнєцова, а читала його народна артистка України Наталія Сумська.

Згодом стало відомо про результати радіодиктанту-2025. З понад 11 тисяч учасників без жодної помилки текст написали шестеро людей.