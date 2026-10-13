Музей Ван Гога проведет реконструкцию здания: планируется ли закрытие экспозиции работ (фото)

В Нидерландах музей Ван Гога и Министерство образования, культуры и науки заключили соглашение о финансировании необходимой реконструкции здания музея. В течение длительного времени у музея существовал конфликт интересов, связанный со зданием и финансированием, что грозило ему закрытием.

Заключенное соглашение позволит согласовать план реконструкции музея и создать новые условия для хранения ценной коллекции. Об этом говорится в заявлении учреждения.

В музее отмечают, что за более чем 15 лет интенсивного использования здание музея сильно пострадало от экспозиций и поэтому нуждается в реставрации. В учреждении отмечают, что если в здании не будут проведены изменения, то не будет обеспечено "надлежащее обеспечение безопасности, климат-контроль и устойчивое развитие".

"Реконструкция необходима для сохранения здания и коллекции для посетителей, персонала и будущих поколений. Мы достигли договоренности с министерством, которая соответствует духу соглашения между государством Нидерландов и основателем музея В. В. ван Гогом. Мы с облегчением и благодарностью отмечаем, что можем продолжать работу над этим важным проектом", — сказала директор музея Ван Гога Эмили Горденкер.

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Музей Ван Гога начнет реконструкцию здания в следующем году Фото: из открытых источников

После достижения соглашения с правительством Нидерландов реставрация здания музея Ван Гога начнется осенью 2028 года. В основе нового проекта будет лежать уделение особого внимания условиям контроля, хранения фондов и параметрам безопасности.

"Большинство работ будет проводиться за кулисами и не повлечёт за собой существенных изменений в здании музея. Музей будет частично открыт на протяжении всего проекта, а постоянная экспозиция останется доступной для посетителей", — заявили в музее.

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