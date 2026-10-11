Самые интересные музеи под открытым небом в Украине: какие места стоит посетить (фото)

11 октября в Украине открыли первый музей под открытым небом — Музей народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья. Он был основан в 1964 году в Переяславе (Киевская область).

По этому поводу Фокус решил рассказать о самых интересных музеях под открытым небом в Украине, которые обязательно стоит посетить. Большинство из них славятся своей невероятной природой, интерьерами и сооружениями. Подробнее — читайте далее в материале.

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины — Киев

Этот музей находится в Пирогово (Киев). Его основал историк, академик НАН Украины Петр Тронько. Первых посетителей начали принимать в 1976 году.

Музей под открытым небом ежегодно пополняет свою коллекцию архитектурных сооружений. Там представлено более 300 экспонатов, собранных со всех уголков Украины. Площадь комплекса огромна — 150 гектаров.

Посетив это место, можно увидеть разнообразные архитектурные экспонаты, посаженные деревья, сельские жилища, деревянные церкви, ветряные мельницы и школы, отражающие элементы народного быта XVIII–XIX веков.

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Кроме того, в Пирогово можно приобрести интересные работы современных мастеров народного искусства. Их изготавливают с помощью инструментов, которые использовались ещё нашими предками.

Музей в Пирогово Фото: Facebook

Шевченковский гай — Львов

Музей под открытым небом во Львове был основан в 1971 году. Это место популяризирует народную архитектуру и традиционный быт западных регионов Украины. Комплекс насчитывает более 20 тысяч экспонатов и свыше 100 огромных архитектурных объектов, среди которых есть уникальная коллекция сакральных сооружений. Площадь музея составляет 36,6 га.

Гости могут осмотреть на территории микросела экспозиции, посвященные особенностям Бойковщины, Лемковщины, Гуцульщины, Буковины, Покутья, Подолья, Закарпатья и Львовщины.

Кроме того, в Шевченковском гае можно познакомиться с древними ремеслами, среди которых плетение из соломы, роспись писанок и игра на народных инструментах.

Шевченковский лес Фото: Facebook

Музей народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья — Переяслав

Переяславский музей представляет украинскую деревню Среднего Приднепровья второй половины XIX — начала XX веков.

Это первый в истории музей под открытым небом, основанный в 1964 году. На его территории расположено более 300 объектов, из которых 122 — памятники народной архитектуры XVIII–XIX веков.

Посетители комплекса могут увидеть дома и хозяйственные постройки, мастерские, несколько десятков тысяч произведений народного искусства, орудия труда и предметы быта.

Кроме того, на территории есть два пруда, дендропарк с деревьями и кустарниками, дворы и огороды, которые отражают облик украинской деревни.

Переяславский музей Фото: Facebook

Закарпатский музей народной архитектуры и быта — Ужгород

Музей под открытым небом начал работу в 1970 году. На его территории расположена экспозиция народной архитектуры Закарпатья, а также создано небольшое самостоятельное село.

Посетители могут увидеть образцы жилищ закарпатцев из низменных и предгорных регионов, водяную мельницу, водяную ступу-сукновальню, кузницу, церковь, школу и корчму. Также на территории находятся сооружения малых архитектурных форм — колодец, ульи и ограды. Всего в музее насчитывается более 15 тысяч экспонатов.

Самые интересные экспонаты в музее:

дом из приселка Ясиня Кевелива, построенный в середине XVIII века;

гуцульская "гражда" середины XIX века;

дом XVIII века из села Тибава Мукачевского района;

деревянная корчма XIX века, которая действовала в селе Верхний Быстрый Хустского района.

Кроме того, в музее выделяется деревянный храм из села Шелестово. Он был построен в барочно-шатровом стиле в 1777 году.

Закарпатский музей народной архитектуры и быта Фото: Facebook

Историко-этнографический музей "Украинская деревня" — Киевская область

Музей под открытым небом расположен в Киевской области недалеко от села Бузова. Церковно-этнографический комплекс отличается интересными постройками и интерьером в украинском национальном стиле.

Гости могут познакомиться с историко-этнографическими регионами: Средне-Приднепровье, Слобожанщина, Полесье, Подолье, Юг и Карпаты. Каждый из них отличается своими особенностями жилищного строительства, интерьера и быта.

Так, на территории комплекса имеется следующее:

дом из Луганской области, Новоайдарского района, села Колядовка;

дом, построенный в XIX веке — деревянный с пятидельной планировкой. Он привезен из Полтавской области, Зиньковского района, села Пышненки;

дом с традиционным интерьером для Житомирского Полесья конца XIX — начала XX века;

самый старый дом 1823 года из Полтавской области, Миргородского района, села Ерки.

Историко-этнографический музей в Киевской области Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Девять лет назад Ярослава переехала в село в Днепропетровской области, где превратила заброшенную хижину в музей под открытым небом, а рядом построила улиточную ферму.

Подъезд обычного многоквартирного дома в Киеве поражает своей красотой. Зайдя внутрь, можно внезапно оказаться словно в музее или даже во дворце.

Кроме того, экскурсовод Елена Иванченкова поделилась лайфхаком, как посетить киевские музеи совершенно бесплатно. Нужно лишь выбрать подходящий день.