"Лувр в подъезде": обычный дом в Киеве поражает красотой внутри (фото)

Подъезд обычного многоквартирного дома в Киеве поражает своей красотой. Зайдя внутрь, можно внезапно оказаться будто в музее или даже дворце.

Пользовательница сети провела мини-экскурсию по дому внутри. Хотя вход бесплатный, попасть туда может быть проблематично из-за домофона.

Подъезд в Киеве с картинами

"Я снова вас поражу. Задержите дыхание, потому что сейчас вы увидите самый невероятный подъезд жилого дома Киева. И эту всю красоту создал житель этого дома", — начала автор видео.

Стены дома украшены лепниной в стиле барокко и большими картинами.

"Ну как? Перехватило дыхание? Хочу поблагодарить Владимира Чайку, пенсионера, который создал все это за собственные средства", — подписала кадры украинка.

Фокус нашел дом на картах. Он расположен на улице Радужной, 11А. Один из отзывов такой: "Очень все понравилось, повезло, что не пришлось ждать, как раз семейная пара, которая там живет, заходили, когда мы приехали. Старались в подъезде, пока гуляли и делали фото, говорить шепотом, чтобы не мешать, потому что эхо очень громкое".

Дом на улице Радужной Фото: Instagram

Дом на улице Радужной с картинами Фото: Instagram

Дом на улице Радужной 11А Фото: Instagram

Дом с картинами Фото: Instagram

Дом на улице Радужной Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях украинцы в восторге от фантазии и мастерства пенсионера, который это создал:

"Такое впечатление, что его душа в предыдущей жизни жила в Лувре, или Версале".

"Когда фраза "пошли пофоткаемся в подъезде" заиграла нотками ренессанса и рококо".

"Невероятно. Это настоящий художник. В подъезде дома создал музей. Здоровья ему и долголетия".

"Чтобы у меня на Оболони был такой советник, я бы на девятый этаж пешком ходила".

"Лувр в подъезде,....отакой... Есть люди, которые создают такую красоту для всех".

"Выходишь из квартиры как королева. Как красиво".

