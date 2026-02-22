Підтримайте нас RU
"Лувр в підʼїзді": звичайний будинок у Києві вражає красою всередині (фото)

Підʼїзд у Києві на вулиці райдужній вражає своєю красою
Підʼїзд у Києві вражає своєю красою | Фото: колаж Фокус

Підʼїзд звичайного багатоквартирного будинку в Києві вражає своєю красою. Зайшовши всередину, можна раптово опинитися ніби в музеї чи навіть палаці.

Користувачка мережі провела мініекскурсію домом усередині. Хоча вхід безкоштовний, потрапити туди може бути проблематично через домофон.

Підʼїзд у Києві з картинами

"Я знову вас вражу. Затримайте дихання, бо зараз ви побачите нейнеповторніший підʼїзд житлового будинку Києва. І цю всю красу створив житель цього будинку", — почала авторка відео.

Стіни дому прикрашені ліпниною у стилі бароко та великими картинами.

"Ну як? Перехопило подих? Хочу подякувати Володимиру Чайці, пенсіонеру, який створив все це за власні кошти", — підписала кадри українка.

Фокус знайшов будинок на картах. Він розташований на вулиці Райдужній, 11А. Один з відгуків такий: "Дуже все сподобалося, повезло, що не прийшлося чекати, якраз сімейна пара, яка там живе, заходили, коли ми приїхали. Старалися в під'їзді, поки гуляли і робили фото, говорити пошепки, щоб не заважати, бо відлуння дуже голосне".

Будинок на вулиці Райдужній
Будинок на вулиці Райдужній
Фото: Instagram
Будинок на вулиці Райдужній
Будинок на вулиці Райдужній з картинами
Фото: Instagram
Будинок на вулиці Райдужній
Будинок на вулиці Райдужній 11А
Фото: Instagram
Будинок на вулиці Райдужній
Будинок з картинами
Фото: Instagram
Будинок на вулиці Райдужній
Будинок на вулиці Райдужній
Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях українці в захваті від фантазії та майстерності пенсіонера, який це створив:

  • "Таке враження, що його душа в попередньому житті жила у Луврі, чи Версалі".
  • "Коли фраза "пішли пофоткаємось у під'їзді" заграла нотками ренесансу та рококо".
  • "Неймовірно. Це справжній митець. В під'їзді будинку створив музей. Здоров'я йому та довголіття".
  • "Щоб у мене на Оболоні було таке порадне, я би на дев'ятий поверх пішки ходила".
  • "Лувр в під'їзді,….отакої… Є люди, які створюють таку красу для всіх".
  • "Виходиш з квартири як королева. Як гарно".

