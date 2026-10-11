Найцікавіші музеї просто неба в Україні: які місця варто відвідати (фото)

11 жовтня в Україні відкрили перший музей просто неба – Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. Його заснували у 1964 році у Переяславі (Київська область).

З цієї нагоди Фокус вирішив розповісти про найцікавіші музеї просто неба в Україні, які обов’язково треба відвідати. Більшість з них славляться своєю неймовірною природою, інтер’єром та спорудами. Детальніше – читайте далі у матеріалі.

Національний музей народної архітектури та побуту України – Київ

Цей музей знаходиться у Пирогово (Київ). Його створив історик, академік НАН України Петро Тронько. Перших відвідувачів почали приймати у 1976 році.

Музей просто неба щороку поповнює свою колекцію архітектурних будов. Там є понад 300 експонатів, зібраних з усіх куточків України. Площа комплексу величезна – 150 гектарів.

Відвідуючи це місце, можна побачити різноманітні архітектурні експонати, висаджені дерева, сільські помешкання, дерев'яні церкви, вітряки та школи, які мають елементи народного побуту 18-19 століть.

Видео дня

Крім цього, у Пирогово можна придбати цікаві роботи сучасних майстрів народного мистецтва. Їх виготовляють за допомогою інструментів, які використовувалися ще нашими предками.

Музей у Пирогово Фото: Facebook

Шевченківський гай – Львів

Музей просто неба у Львові був заснований у 1971 році. Це місце популяризує народну архітектуру та давній побут західних теренів України. Комплекс має понад 20 тисяч предметів та понад 100 величезних архітектурних об’єктів, серед яких є унікальна колекція сакральних споруд. Площа музею – 36,6 га.

Гості можуть побачити на території мікросела, де показані особливости Бойківщини, Лемківщини, Гуцульщини, Буковини, Покуття, Поділля, Закарпаття та Львівщини.

Крім цього, у Шевченківському гаю можна познайомитися з давніми ремеслами, серед яких соломоплетіння, писанкарство та гра на народних інструментах.

Шевченківський гай Фото: Facebook

Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини – Переяслав

Переяславський музей представляє українське село Середньої Наддніпрянщини другої половини 19 – початок 20 століть.

Це перший в історії музей просто неба, який було засновано у 1964 році. На території розташовано понад 300 об’єктів, з них 122 – пам’ятки народної архітектури 18-19 століть.

Гості комплексу можуть побачити хати та господарські будівлі, майстерні, кілька десятків тисяч творів народного мистецтва, знаряддя праці і речі побуту.

Також на території є два ставки, дендропарк з деревами та кущами, двори та городи, які демонструють українське село.

Переяславський музей Фото: Facebook

Закарпатський музей народної архітектури та побуту – Ужгород

Музей просто неба почав працювати у 1970 році. На території розміщено виставку народної архітектури Закарпаття, а також створено маленьке самостійне село.

Відвідувачі можуть побачити зразки житла закарпатців з низинних і передгірських регіонів, млин на воді, водяну ступу-сукновальню, кузню, церкву, школу та корчму. Також на території є споруди малих архітектурних форм – колодязь, вулики та огорожі. Загалом музей налічує понад 15 тисяч експонатів.

Найцікавіші споруди у музеї:

хата з присілка Ясіня Кевеліва, яка збудована в середині XVIII століття;

гуцульська ґражда середини XIX століття;

хата XVIII століття з села Тибава Мукачівського району;

дерев’яна корчма XIX століття, яка діяла в селі Верхній Бистрий Хустського району.

Також музей вирізняється дерев’яним храмом з села Шелестова. Його було побудовано в бароково-шатровому стилі у 1777 році.

Закарпатський музей народної архітектури та побуту Фото: Facebook

Історико-етнографічний музей "Українське село" – Київська область

Музей просто неба розташований у Київській області неподалік села Бузова. Церковно-етнографічний комплекс вирізняється цікавими спорудами та інтер’єром в українському національному стилі.

Гості можуть побачити історико-етнографічні області: Середня Наддніпрянщина, Слобожанщина, Полісся, Поділля, Південь та Карпати. Кожна з них представлена своїми особливостями житла, інтер’єру й побуту.

Так, на території комплексу є наступне:

хата із Луганської області Новоайдарського району села Колядівка;

хата, яка зводилась в ХІХ столітті – дерев’яна з п’ятидільним плануванням. Вона привезена з Полтавської області Зіньківського району села Пишненки;

хата з традиційним інтер’єром для Житомирського Полісся кінця ХІХ – початок ХХ століття;

найстаріша хата 1823 року з Полтавської області Миргородського району села Єрки.

Історико-етнографічний музей на Київщині Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ярослава дев'ять років тому переїхала в село на Дніпропетровщині, де з покинутої хатини зробила музей просто неба, а поруч розбудувала равликову ферму.

Підʼїзд звичайного багатоквартирного будинку в Києві вражає своєю красою. Зайшовши всередину, можна раптово опинитися ніби в музеї чи навіть палаці.

Крім того, екскурсоводка Олена Іванченкова розповіла про лайфхак, як відвідати київські музеї абсолютно безкоштовно. Потрібно лише знати правильний день.