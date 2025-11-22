Підтримайте нас RU
Куди сходити в Києві: у які дні тижня можна безплатно відвідати найкращі музеї (відео)

музеї в Києві можна відвідати безкоштовно
У деякі дні музеї у столиці можна відвідати абсолютно безкоштовно | Фото: колаж Фокус

Екскурсоводка Олена Іванченкова розповіла про лайфхак, як відвідати київські музеї абсолютно безкоштовно. Потрібно лише знати правильний день.

У TikTok українка показала, які саме музеї можна побачити за нуль гривень. Серед них — меморіальний комплекс біля Батьківщини-матері.

У деякі дні музеї у столиці можна відвідати абсолютно безкоштовно

Безкоштовні дні в музеях

"У ці дні музеї Києва можна відвідати безкоштовно", — сказала авторка відео.

  • Музей літератури України — остання середа кожного місяця;
  • Музей війни (Національний музей історії України в Другій світовій. Меморіальний комплекс) — останній вівторок;
  • Національний музей Шевченка, Будинок-музей та хата на Пріорці — останній четвер;
  • Музей гетьманства — остання пʼятниця;
  • Музей Ханенків — перша середа;
  • Музей Івана Гончара — остання пʼятниця місяця;
  • Мзей Віктора Косенка — останній понеділок місяця;
  • Музей театрального, музичного та кіномистецтва України — останній понеділок місяця.
Фото: TikTok
Реакція людей

У коментарях українці додали ще кілька днів, коли можна відвідати й інші цікаві місця, та подякували за лайфхак:

  • "Музей Грушевського на Паньківській 9, останній четвер місяця".
  • "Дуже корисна інформація".
  • "Перша середа місяця — Київська картинна галерея".
  • "Корисна інформація, дякую".

