Стиль життя
Куди сходити в Києві: у які дні тижня можна безплатно відвідати найкращі музеї (відео)
Екскурсоводка Олена Іванченкова розповіла про лайфхак, як відвідати київські музеї абсолютно безкоштовно. Потрібно лише знати правильний день.
У TikTok українка показала, які саме музеї можна побачити за нуль гривень. Серед них — меморіальний комплекс біля Батьківщини-матері.
Безкоштовні дні в музеях
"У ці дні музеї Києва можна відвідати безкоштовно", — сказала авторка відео.
- Музей літератури України — остання середа кожного місяця;
- Музей війни (Національний музей історії України в Другій світовій. Меморіальний комплекс) — останній вівторок;
- Національний музей Шевченка, Будинок-музей та хата на Пріорці — останній четвер;
- Музей гетьманства — остання пʼятниця;
- Музей Ханенків — перша середа;
- Музей Івана Гончара — остання пʼятниця місяця;
- Мзей Віктора Косенка — останній понеділок місяця;
- Музей театрального, музичного та кіномистецтва України — останній понеділок місяця.
Відео дня
Реакція людей
У коментарях українці додали ще кілька днів, коли можна відвідати й інші цікаві місця, та подякували за лайфхак:
- "Музей Грушевського на Паньківській 9, останній четвер місяця".
- "Дуже корисна інформація".
- "Перша середа місяця — Київська картинна галерея".
- "Корисна інформація, дякую".
