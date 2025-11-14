Українець відвідав палац, де можна заночувати за "смішні гроші" (фото)

Українець на імʼя Вадим показав туристичну перлину Чернігівської області. Садиба в Качанівці колись приваблювала навіть Тараса Шевченка.

За словами чоловіка, це місце точно здивує кожного – хоча б тим, що цей палац єдиний в Україні, який зберігся у комплексі — з усіма садибами, вежами і парком. Про це Вадим розповів в Instagram.

Садиба в Качанівці

"Ми давно збиралися і нарешті поїхали подивитися єдиний в Україні повністю вцілілий палацовий комплекс. Збереглися усі садиби, альтанки, вежі, величезний парк. Це Качанівка в Чернігівській області", — зазначив Вадим.

Автор відео наголосив, що площа садиби більша, ніж деякі європейські країни (Монако, Ліхтенштейн).

Садиба в Качанівці Фото: Instagram

"У наші часи тут знімають фільми та серіали. Привіт фанатам "Кріпосної". А 150 років тому тут проводили найгучніші тусовки тих часів. Приїжджали Гоголь, Глінка, Марко Вовчок, і, звичайно, Тарас Григорович Шевченко. Він любив гостювати тут місяцями", — розповів українець.

Відео дня

У головному палаці цілих 60 кімнат. Колись тут проводили бали.

Садиба в Качанівці Фото: Instagram

Оренда номерів

У 2022 році в Качанівці мала розпочатися масштабна реставрація, але її відклали на невизначений час.

Цікаво, що тут можна "за смішні гроші" орендувати номер і це коштуватиме 600 гривень за ніч. Коштує це значно менше, ніж номер у найдешевшому готелі Буковелю.

Садиба в Качанівці Фото: Instagram

"Садиба настільки маловідома, що навіть на вихідних тут взагалі не було нікого, окрім нас. Всередині все не настільки автентично, зате за вікном просто вау. Величезний парк — гуляти, не нагулятися", — каже автор відео.

Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram

Реакція людей

У коментарях люди поділилися своїми враженнями від відвідин Качанівки:

"20 (о боже!!!) років назад була там з батьками, було приємно повернутись".

"Нарешті. Це неймовірне місце, в яке неможливо не закохатися".

"Там неймовірно красиво. Якось були екскурсією по чернігівським палацам. Плануйте собі цю точку для відпочинку як одну з. Влітку, тепла осінь".

