Украинец посетил дворец, где можно заночевать за "смешные деньги" (фото)

Украинец по имени Вадим показал туристическую жемчужину Черниговской области. Усадьба в Качановке когда-то привлекала даже Тараса Шевченко.

По словам мужчины, это место точно удивит каждого — хотя бы тем, что этот дворец единственный в Украине, который сохранился в комплексе — со всеми усадьбами, башнями и парком. Об этом Вадим рассказал в Instagram.

Усадьба в Качановке

"Мы давно собирались и наконец поехали посмотреть единственный в Украине полностью уцелевший дворцовый комплекс. Сохранились все усадьбы, беседки, башни, огромный парк. Это Качановка в Черниговской области", — отметил Вадим.

Автор видео отметил, что площадь усадьбы больше, чем некоторые европейские страны (Монако, Лихтенштейн).

Усадьба в Качановке Фото: Instagram

"В наше время здесь снимают фильмы и сериалы. Привет фанатам "Крепостной". А 150 лет назад здесь проводили самые громкие тусовки тех времен. Приезжали Гоголь, Глинка, Марко Вовчок, и, конечно, Тарас Григорьевич Шевченко. Он любил гостить здесь месяцами", — рассказал украинец.

В главном дворце целых 60 комнат. Когда-то здесь проводили балы.

Усадьба в Качановке Фото: Instagram

Аренда номеров

В 2022 году в Качановке должна была начаться масштабная реставрация, но ее отложили на неопределенное время.

Интересно, что здесь можно "за смешные деньги" арендовать номер и это будет стоить 600 гривен за ночь. Стоит это значительно меньше, чем номер в самом дешевом отеле Буковеля.

Усадьба в Качановке Фото: Instagram

"Усадьба настолько малоизвестна, что даже на выходных здесь вообще не было никого, кроме нас. Внутри все не настолько аутентично, зато за окном просто вау. Огромный парк — гулять, не нагуляться", — говорит автор видео.

Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram

Реакция людей

В комментариях люди поделились своими впечатлениями от посещения Качановки:

"20 (о боже!!!) лет назад была там с родителями, было приятно вернуться".

"Наконец-то. Это невероятное место, в которое невозможно не влюбиться".

"Там невероятно красиво. Как-то были экскурсией по черниговским дворцам. Планируйте себе эту точку для отдыха как одну из. Летом, теплая осень".

