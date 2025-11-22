Куда сходить в Киеве: в какие дни недели можно бесплатно посетить лучшие музеи (видео)

Экскурсовод Елена Иванченкова рассказала о лайфхаке, как посетить киевские музеи совершенно бесплатно. Нужно лишь знать правильный день.

В TikTok украинка показала, какие именно музеи можно увидеть за ноль гривен. Среди них — мемориальный комплекс возле Родины-матери.

В некоторые дни музеи в столице можно посетить совершенно бесплатно

Бесплатные дни в музеях

"В эти дни музеи Киева можно посетить бесплатно", — сказала автор видео.

Музей литературы Украины — последняя среда каждого месяца;

Музей войны (Национальный музей истории Украины во Второй мировой. Мемориальный комплекс) — последний вторник;

Национальный музей Шевченко, Дом-музей и дом на Приорке — последний четверг;

Музей гетманства — последняя пятница;

Музей Ханенко — первая среда;

Музей Ивана Гончара — последняя пятница месяца;

Музей Виктора Косенко — последний понедельник месяца;

Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины — последний понедельник месяца.

Реакция людей

В комментариях украинцы добавили еще несколько дней, когда можно посетить и другие интересные места, и поблагодарили за лайфхак:

"Музей Грушевского на Паньковской 9, последний четверг месяца".

"Очень полезная информация".

"Первая среда месяца — Киевская картинная галерея".

"Полезная информация, спасибо".

