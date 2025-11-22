Стиль жизни
Куда сходить в Киеве: в какие дни недели можно бесплатно посетить лучшие музеи (видео)
Экскурсовод Елена Иванченкова рассказала о лайфхаке, как посетить киевские музеи совершенно бесплатно. Нужно лишь знать правильный день.
В TikTok украинка показала, какие именно музеи можно увидеть за ноль гривен. Среди них — мемориальный комплекс возле Родины-матери.
Бесплатные дни в музеях
"В эти дни музеи Киева можно посетить бесплатно", — сказала автор видео.
- Музей литературы Украины — последняя среда каждого месяца;
- Музей войны (Национальный музей истории Украины во Второй мировой. Мемориальный комплекс) — последний вторник;
- Национальный музей Шевченко, Дом-музей и дом на Приорке — последний четверг;
- Музей гетманства — последняя пятница;
- Музей Ханенко — первая среда;
- Музей Ивана Гончара — последняя пятница месяца;
- Музей Виктора Косенко — последний понедельник месяца;
- Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины — последний понедельник месяца.
Реакция людей
В комментариях украинцы добавили еще несколько дней, когда можно посетить и другие интересные места, и поблагодарили за лайфхак:
- "Музей Грушевского на Паньковской 9, последний четверг месяца".
- "Очень полезная информация".
- "Первая среда месяца — Киевская картинная галерея".
- "Полезная информация, спасибо".
