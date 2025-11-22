Поддержите нас UA
Куда сходить в Киеве: в какие дни недели можно бесплатно посетить лучшие музеи (видео)

музеи в Киеве можно посетить бесплатно
В некоторые дни музеи в столице можно посетить совершенно бесплатно | Фото: коллаж Фокус

Экскурсовод Елена Иванченкова рассказала о лайфхаке, как посетить киевские музеи совершенно бесплатно. Нужно лишь знать правильный день.

В TikTok украинка показала, какие именно музеи можно увидеть за ноль гривен. Среди них — мемориальный комплекс возле Родины-матери.

В некоторые дни музеи в столице можно посетить совершенно бесплатно

Бесплатные дни в музеях

"В эти дни музеи Киева можно посетить бесплатно", — сказала автор видео.

  • Музей литературы Украины — последняя среда каждого месяца;
  • Музей войны (Национальный музей истории Украины во Второй мировой. Мемориальный комплекс) — последний вторник;
  • Национальный музей Шевченко, Дом-музей и дом на Приорке — последний четверг;
  • Музей гетманства — последняя пятница;
  • Музей Ханенко — первая среда;
  • Музей Ивана Гончара — последняя пятница месяца;
  • Музей Виктора Косенко — последний понедельник месяца;
  • Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины — последний понедельник месяца.
Відео дня
Фото: TikTok
Реакция людей

В комментариях украинцы добавили еще несколько дней, когда можно посетить и другие интересные места, и поблагодарили за лайфхак:

  • "Музей Грушевского на Паньковской 9, последний четверг месяца".
  • "Очень полезная информация".
  • "Первая среда месяца — Киевская картинная галерея".
  • "Полезная информация, спасибо".

