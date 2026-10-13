Музей ван Гога проведе реконструкцію будівлі: чи планують закривати експозицію робіт (фото)

У Нідерландах музей Ван Гога та Міністерство освіти, культури і науки погодили угоду про фінансування щодо необхідної реконструкції будівлі музею. Музей тривалий час мав конфлікт інтерес через будівлю та фінансування, яке загрожувало йому закриттям.

Укладена угода дозволить погодити план реконструкції музею та створити нові умови для зберігання цінної колекції. Про це йдеться в заяві установи.

В музеї кажуть, що за понад 15 років інтенсивного використання будівля музею була сильно залучена до експозицій, а тому — потребує реставрації. В закладі кажуть, що якщо для будівлі не зробили змін, то не буде достатнього "гарантування безпеки, клімат-контролю та сталого розвитку".

"Реконструкція необхідна для збереження будівлі та слави колекція для відвідувачів, персоналу та майбутніх поколінь. Ми досягли Угода з міністерством, що відповідає дусі угоди між державою Нідерландів і засновником музею В.В. ван Гогом. Ми з полегшенням і вдячні, що можемо рухатися далі важливий проєкт", — сказала директорка музею ван Гога Емілі Горденкер.

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Музей ван Гога розпочне реконстукцію будівлі наступного року Фото: з відкритих джерел

Після досягнення угоди з урядом Нідерландів, реставрація будівлі музею Ван Гога розпочнеться восени 2028 року. В основу нового проєкту буде зосередження на умовах контролю, зберігання фондів і параметрів безпеки.

"Більшість робіт відбуватимуться за лаштунками і не передбачать суттєвих змін у будівлі музею. Музей залишатиметься частково відкритим протягом усього проєкту, а постійна колекція залишатиметься доступною для відвідувачів", — заявили в музеї.

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