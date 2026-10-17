Загадка первых людей: как почти 200-летняя фотография до сих пор ставит исследователей в тупик (фото)

Обычное утро в Париже в 1838 году навсегда вошло в историю фотографии, на которой случайно оказались чистильщик обуви и его клиент. С момента появления этой фотографии среди специалистов до сих пор ведутся споры о деталях снимка.

Дагеротип, сделанный весной 1838 года на одной из улиц Парижа, заставил специалистов искать точное место съемки, ведь за почти 200 лет столица Франции изменилась до неузнаваемости. Об этом говорится в материале Le Monde.

Когда автор этой фотографии, французский учёный и фотограф Луи Даггер, делал этот снимок с использованием новых технологий, больше всего его внимание привлекали статичные объекты — дома и деревья. Но, присмотревшись к дагеротипу повнимательнее, он понял — в кадре оказались двое: мальчик-чистильщик обуви и его клиент.

"Это первое фото, запечатлевшее социальное взаимодействие и труд. В этом есть что-то магическое и поэтическое", — сказал франко-немецкий режиссёр Максимилиан Ван Эртрик.

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Вместе со своими коллегами Акселем Даниэльсоном и Калле Боманом в 2024 году это трио начало поиски точного места съемки. Сначала исследователи обнаружили, что фотография является зеркальным отражением настоящего снимка, поэтому они перевернули её и отправились искать записи в парижских архивах.

Поиск места съемки на фотографии "с первыми людьми"

Исследователи проанализировали огромный массив данных — от карт местности до планов Парижа. Оказалось, что мастерская Даггера располагалась недалеко от караульной Верэн, где с 1947 года находится штаб-квартира Республиканской гвардии Франции.

Впоследствии исследователи обнаружили, что после "османизации" Парижа (реформа по перестройке под руководством архитектора Жана-Эжена Османа — прим. ред.) лишь три здания на нынешней площади Республики в Париже подходят под место съемки. Однако до сих пор остаётся загадкой, кто эти двое — чистильщик и клиент, попавшие на фотографию. Их имена так и не удалось установить.

Именно здесь 15 октября 2026 года было решено установить памятник на месте, где находились неизвестные "первые люди на фотографии". Исследователи и архитекторы определили точное местоположение памятника — это участок вблизи современной улицы Фобур-дю-Тампль, которая плавно переходит в центр современной парижской площади Республики.

Примерный район съемки дагеротипа 1830-х годов на карте современного Парижа Фото: Google Maps

"Первая фотография людей" и её дальнейшая судьба

В материале также говорится, что вокруг фотографии Луи Даггера ведутся дискуссии среди многих учёных и исследователей. До сих пор большинство считает, что это — не первая фотография людей в истории человечества, ведь существует снимка 1837 года с мужчиной по имени Жан-Батист.

Кроме того, некоторые специалисты утверждают, что этот дагеротип 1838 года является первым изображением рекламы в истории человечества. Ведь на фотографии видны вывески известного бакалейщика тех времён Жана Эмеса.

Однако дальнейшая судьба этого снимка Луи Даггера оказалась запутанной. Через год в мастерской фотографа вспыхнул пожар, уничтоживший многие его вещи, и удалось спасти этот снимок и ещё 25 других.

Ролик об истории создания и использования дагеротипов

После этого эту фотографию подарили баварскому королю, а затем она хранилась в архивах Мюнхена до 1930-х годов. Там их обнаружил американец Бонотом Ньюголл, который сделал из них экспозиционные копии, однако впоследствии, после Второй мировой войны, дагеротип находился в ненадлежащем состоянии из-за влажности, а при попытке реставрации изображение стало совершенно чёрным и теперь считается утраченным.

В дальнейшем все снимки и копии были сделаны с репродукций Бонотома Ньюголла, однако , согласно открытым данным Баварского национального музея, все три факсимиле, паспарту и рама хранятся в фондах. Однако у исследователей существуют разные мнения о том, считается ли этот дагеротип утраченным.

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