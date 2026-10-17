Загадка перших людей: як майже 200-річне фото досі заганяє дослідників у глухий кут (фото)

Звичайний ранок у Парижі 1838 року назавжди ввійшов до історії фотографії, де ненароком опинилися чистильник взуття та його клієнт. З моменту появи цієї світлини між фахівцями досі точаться суперечки щодо деталей світлини.

Зроблений дагеротип навесні 1838 року на одній з вулиць Парижа змусив фахівців шукати точне місце зйомки, адже за майже 200 років столиця Франції змінилася до невпізнаваності. Про це йдеться в матеріалі Le Monde.

Коли автор цієї світлини, французький науковець і фотограф Луї Даггер, робив цю світлину з використанням нових технологій, найбільше його увагу привертали статичні об'єкти — будинки і дерева. Та ретельніше глянувши на дагеротип, він зрозумів — у кадрі опинилися двоє: хлопчик-чистильник взуття та його клієнт.

"Це перше фото соціальної взаємодії та праці. Це магічно і поетично", — сказав французько-німецький режисер Максиміліан Ван Ертрік.

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Разом зі своїми колегами Акселем Даніельсоном і Калле Боманом у 2024-му тріо почало шукати точне місце зйомки. Спочатку пошуковці виявили, що світлина є віддзеркаленням справжнього знімка, тому його розвернули та пішли шукати записи в паризьких архівах.

Пошуки локації на фото "з першими людьми"

Дослідники обробили величезний масив даних — від карт місцевості до планування Парижа. Виявилося, що майстерня Даггера розташовувалася поблизу каразми Верін, де з 1947 року розташована штаб-квартина Республіканської гвардії Франції.

Згодом дослідники виявили, що після османізацїі Парижа (реформа з перебудови під керівництвом архітектора Жана-Ежена Османа — ред.) лише три будівлі на чинній площі Республіки в Парижі підходять під місце зйомки. Однак досі залишається загадкою, хто ці двоє — чистильник і клієнт, які потрапили на світлину. Їхні імена так і не вдалося встановити.

Саме тут 15 жовтня 2026 року вирішили поставити пам'ятник на місці перебування невідомих "перших людей на фото". Дослідники й архітектори встановили точну локацію для пам'ятника — це частина поблизу сучасної вулиці Фобур-дю-Тампль, яка чітко йде до центру сучасної паризької площі Республіки.

Приблизний район зйомки дагеротипа 1830-х років на мапі сучасного Парижа Фото: Google Maps

"Перше фото людей" і його подальша доля

В матеріалі також говориться, що за фото Луї Даггера між багатьма вченими та дослідниками точаться дискусії. Досі більшість вважають, що це — не перша світлина людей чи фото в історії людства, адже є світлина 1837 року з чоловіком на ім'я Жан-Батист.

Також деякі спеціалісти говорять, що цей дагеротип 1838 року є першою фіксацією реклами в історії людства. Адже на світлині помітні вивіски відомого бакалійника тих часів Жана Емеса.

Однак подальша доля цього знімка Луї Даггера була заплутаною. Через рік у майстерні фотографа спалахнула пожежа, яка знищила багато речей фотографа, і вдалося врятувати цей знімок та ще 25 інших.

Ролик про історію створення та використування дагеротипів

Після того цю світлину подарували баварському королю, а далі — вона лежала в архівах Мюнхена до 1930-х років. Там їх примітив американець Бонотом Ньюголл, який зробив з них експозиційні копії, однак згодом після Другої світової війни дагеротип утримували в неналежному стані через вологість, а при спробі реставрації — зображення стало абсолютно чорним, і тепер вважається втраченим.

Подалі всі знімки та копії робилися з репродукцій Бонотома Ньюголла, однак за відкритими даними Баварського національного музею вказано, всі три факсиміле, паспарту та рама зберігаються у фондах. Однак дослідники мають різні тлумачення про те, чи є втраченим цей дагеротип.

Раніше Фокус повідомляв про те, як на світлині 1941 року помітили хлопчика із сучасним пристроєм. Фото 1941 року, зроблене Едвардом Росскамом у Чикаго, показує групу ошатно вдягнених дітей та підлітків, які стоять у черзі біля кінотеатру.

Згодом стало відомо, що на знімку 1960-х років виявили дивно одягненого чоловіка. Користувачі соціальних мереж знову заговорили про подорожі в часі після того, як побачили незвичайного чоловіка на старій фотографії з Діснейленду.