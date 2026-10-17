"Смелее всех мужчин": как художница эпохи Возрождения стала первой в изображении красоты тела (фото)

Художница позднего Возрождения Лавиния Фонтана (1562–1614) стала первой в истории человечества, кто изменил акценты в изображении красоты и обнаженности тела. По мнению специалистов, в её творчестве следует увидеть не только отход от пуританства тогдашних художников-мужчин, но и бунт с коммерческим аспектом.

Именно Лавиния начала демонстрировать особенности красоты тела и акцентировать внимание как на особенностях телосложения через сюжеты, так и через довольно откровенную обнаженность. Об этом говорится в материале BBC.

Искусствовед Элизабет Кроппер считает, что зрителям не следует видеть противоречие между двумя сторонами творчества автора — между внешней сдержанностью в автопортретах и откровенными обнаженными изображениями, выполненными на заказ.

"Совершенно не обязательно верить, что общественное уважение исключает частную сексуальную эротику… Нам нужно придать некоторую сложность пониманию женщин раннего Нового времени", — говорит она BBC.

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Автопортрет Лавинии Фонтаны 1577 года Фото: wiki

Подобное мнение подтверждает автор книги "Lavinia Fontana: Erotic Paintings" Энрико Мария Даль Поццоло. Он считает, что существовали конкретные коммерческие и предпринимательские причины, из-за которых она создавала как сакральные, так и светские произведения.

"На мой взгляд, она сделала это, чтобы показать, что она не такая, как все… и чтобы привлечь внимание к своей композиционной смелости", — рассказал эксперт СМИ.

Картина "Обнаженная Афина одевается" Лавинии Фонтаны, 1613 год Фото: wiki

В материале СМИ отмечается, что её самая известная работа — "Венера и Купидон", написанная примерно в 1585–1590 годах, на самом деле имеет несколько уровней интерпретации. Прекрасно понимая, что работа носит исключительно частный характер и предназначена для созерцания, она довольно откровенна в изображении символов любви и женственности благодаря присутствию Купидона и полупрозрачности изображения груди.

"Самой яркой работой Фонтаны в этом жанре является недавно приписанная картина "Три обнажённые женщины" (ок. 1600 г.), в которой изображены три знатные женщины, одетые лишь в тонкие вуали и изысканные украшения. Даль Поццоло предполагает, что это современная версия "Суда Париса", вдохновленная сюжетом из греческой мифологии, где Парис должен выбрать, какая богиня — Гера, Афродита или Афина — самая красивая", — говорится в материале BBC.

В картине "Три обнаженные дворянки" 1600 года специалисты усматривают отсылку к суду Париса Фото: Wikiart

Далее в тексте рецензии отмечается, что рисовать такие образы было "несомненно смело, особенно для женщины, жившей в Болонье во времена Контрреформации". Похожую историю имеет полотно "Марс и Венера", которое фактически наполнено значительной откровенностью и демонстрацией страсти и влечения пары друг к другу.

Картина "Марс и Венера", написанная около 1595 года, считается одним из вершинных произведений Лавинии Фонтаны Фото: Wikiart

"Без сомнения, именно двойная идентичность Фонтаны — как утончённой, образованной и талантливой художницы, а также как увлечённой эротикой — привела к тому, что кардинал Сципионе Боргезе, известный коллекционер и меценат, заказал "Минерву" в 1613 году, которая заняла почетное место на стенах виллы Боргезе в Риме", — говорится в тексте материала.

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