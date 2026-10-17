"Сміливіша за всіх чоловіків": як художниця часів Відродження стала першою в зображенні краси тіла (фото)

Художниця пізнього Відродження Лавінія Фонтана (1562-1614) стала першою в історії людства, яка змістила акценти в зображенні краси й оголеності тіла. На думку фахівців, в її творчості слід проглядати не лише відхід від пуританства тодішніх художників чоловічої статі, але й бунт із комерційним аспектом.

Саме Лавінія почала показувати особливість краси тіла й акцентувати увагу як на особливості будови через сюжети, так і через доволі чесну відвертість. Про це йдеться в матеріалі BBC.

Мистецтвознавиця Елізабет Кроппер вважає, що глядачам не слід в те, що між двома сценами дій авторки — між зовнішньою стриманістю в автопортретах та відкритих оголених зображеннях на замовлення слід шукати суперечність.

"Зовсім не обов'язково вірити, що публічна соціальна повага заперечує приватну сексуальну еротику… Нам потрібно внести певну складність у розуміння жінок раннього Нового часу", — каже вона BBC.

Автопортрет Лавінії Фонтани 1577 року Фото: wiki

Схожу думку підтверджує автор книги "Lavinia Fontana: Erotic Paintings" Енріко Марія Даль Поццоло. Він вважає, що існували конкретні комерційні та підприємницькі причини, поради яких вона створювала як сакральні, так і світські твори.

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"На мою думку, вона зробила це, щоб показати, що вона інша… і щоб привернути увагу до її композиційної сміливості", — розповів фахівець ЗМІ.

Робота "Оголена Афіна одягається" Лавінії Фонтани, 1613 Фото: wiki

У матеріалі медіа зазначено, що її найвідоміша робота — "Венера і Купідон", написана приблизно у 1585–1590 роках, насправді має кілька шарів розуміння. Чудово розуміючи, що робота має винятково приватний характер для споглядання, є доволі відвертою у зображенні символів любові та жіночности через присутність Купідона та напівпрозорість зображення грудей.

"Найяскравішою роботою Фонтани в цьому жанрі є нещодавно приписана "Три жіночі оголені" (бл. 1600), у якій зображені три шляхетні жінки, одягнені лише в тонкі вуалі та вишукано розглянуті коштовності. Даль Поццоло припускає, що це сучасний Суд Париса, натхненний історією з грецької міфології, де Паріс має обрати, яка богиня — Гера, Афродіта чи Афіна — найкрасивіша", — йдеться в матеріалі BBC.

В роботі "Три оголені дворянки" 1600 року фахівці бачать натяк на суд Паріса Фото: Wikiart

Далі в тексті огляду додається, що малювати такі образи було "безсумнівно сміливо, особливо для жінки, яка жила в Болоньї в часи Контрреформації". Схожу історію має полотно "Марс і Венера", яка фактично наповнена значною відвертістю та показом пристрасті і потягу пари поміж собою.

Робота "Марс і Венера" близько 1595 року вважається однією з вершин творчості Лавінії Фонтани Фото: Wikiart

"Без сумніву, саме подвійна ідентифікація Фонтани як витонченою, освіченої та талановитої художниці, а також тієї, що захоплювалася еротичністю, призвела до того, що кардинал Сципіоне Боргезе, відомий колекціонер і меценат мистецтв, замовив "Мінерву" 1613 року, яка зайняла почесне місце на стінах вілли Боргезе в Римі", — йдеться в тексті матеріалу.

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