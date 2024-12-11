Таємний портрет Марії Магдалини на шедеврі Мікеланджело: фахівці пояснили гіпотезу (фото)

Італійська реставраторка Сара Пенко вважає, що ідентифікувала раніше невідомий портрет Маріїі Магдалини на фресці "Страшний суд" Мікеланджело. Мистецтвознавці понад 500 років марно намагалися знайти її зображення на цьому шедеврі.

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Італійська реставраторка і мисткиня Сара Пенко вважає, що їй вдалося впізнати Марію Магдалину серед 300 фігур, зображених у знаменитому шедеврі Сикстинської капели "Страшний суд" Мікеланджело. Про це пише видання The Telegraph.

Пані Пенко переконана, що саме білява жінка, яка цілує дерев'яний хрест на зображенні цього шедевру і є Марією Магдалиною.

"Страшний суд" Мікеланджело (фото: Wikipedia)

ЗМІ пише, що мистецтвознавці довго намагалися впізнати жінку з широко розплющеними очима, яка з’являється в дальньому правому кутку фрески на стіні за вівтарем ватиканської каплиці. Однак пані Пенко, яка спеціалізується на мистецтві епохи Відродження та бароко, сказала, що її дослідження має нарешті покласти край цій таємниці.

"Фреска кричала, що чогось не вистачає. Мікеланджело був досвідченим художником, він був дуже культурним, він був тим, хто дуже добре знав динаміку церкви, він знав Євангеліє, і він не міг її забути", — відзначає мисткиня.

Журналісти нагадають, що Марія Магдалина була однією з вірних учениць Христа, яка супроводжували його, коли він проповідував. Колись її зображували як повію, що розкаялася, а тепер вона широко вважається святою католиками та іншими християнськими конфесіями.

Марія Магдалина (крайня справа) цілує хрест (фото: Wikipedia)

Пані Пенко консультувалася з різними вченими і богословами перед тим, як провести власне дослідження. Вона сказала, що Євангелія часто описують Марію Магдалину в момент спокутування Христа, і вона була фундаментальною в тому, як можна було досягти спасіння.

"Хрестоносець дивиться в бік Марії Магдалини, ніби він відчужений від композиції, дивлячись на жінку, яка мирно тримає хрест", — підкреслює мистецтвознавиця.

Думку пані Пенко підтримує професорка Івонн Дона Шлобіттен з кафедри історії та культурної спадщини Григоріанського університету в Римі. Вона переконана, що Сарі Пенко "розкрила те, що визначає сутність мистецтва".

"Ми можемо чітко бачити, як іконографія та теологія пов’язані в міркуваннях пані Пенко, щоб сформувати гіпотезу: жінка, яка цілує хрест, відіграє важливу роль, навіть якщо вона виглядає прихованою по краях зображення", — говорить професорка.

Фреска "Страшний суд" була створена Мікеланджело Буонарроті протягом чотирьох років — між 1537 і 1541 роками. Вона зображує Друге пришестя Христа та Апокаліпсис, а також показує людські душі та ангелів, багато з яких оголених, які або піднімаються на небо, або спускаються до пекла.

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Також ми писали, що мистецтвознавці розповіли, хто зображений у ролі Бога у Сикстинській капелі. Дослідники мистецтва епохи Відродження припускають, що Мікеланджело міг зобразити себе в образі Бога на своїй культовій картині Сикстинської капели "Створення Адама".