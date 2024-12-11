Тайный портрет Марии Магдалины на шедевре Микеланджело: специалисты объяснили гипотезу (фото)

Итальянский реставратор Сара Пенко считает, что идентифицировала ранее неизвестный портрет Марии Магдалины на фреске "Страшный суд" Микеланджело. Искусствоведы более 500 лет тщетно пытались найти ее изображение на этом шедевре.

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Итальянский реставратор и художница Сара Пенко считает, что ей удалось узнать Марию Магдалину среди 300 фигур, изображенных в знаменитом шедевре Сикстинской капеллы "Страшный суд" Микеланджело. Об этом пишет издание The Telegraph.

Госпожа Пенко убеждена, что именно белокурая женщина, которая целует деревянный крест на изображении этого шедевра и является Марией Магдалиной.

"Страшный суд" Микеланджело (фото: Wikipedia)

СМИ пишет, что искусствоведы долго пытались узнать женщину с широко открытыми глазами, которая появляется в дальнем правом углу фрески на стене за алтарем ватиканской часовни. Однако госпожа Пенко, которая специализируется на искусстве эпохи Возрождения и барокко, сказала, что ее исследование должно наконец положить конец этой тайне.

"Фреска кричала, что чего-то не хватает. Микеланджело был опытным художником, он был очень культурным, он был тем, кто очень хорошо знал динамику церкви, он знал Евангелие, и он не мог ее забыть", — отмечает художница.

Журналисты напомнят, что Мария Магдалина была одной из верных учениц Христа, которая сопровождали его, когда он проповедовал. Когда-то ее изображали как раскаявшуюся проститутку, а теперь она широко считается святой католиками и другими христианскими конфессиями.

Мария Магдалина (крайняя справа) целует крест (фото: Wikipedia)

Госпожа Пенко консультировалась с различными учеными и богословами перед тем, как провести собственное исследование. Она сказала, что Евангелия часто описывают Марию Магдалину в момент искупления Христа, и она была фундаментальной в том, как можно было достичь спасения.

"Крестоносец смотрит в сторону Марии Магдалины, будто он отчужден от композиции, глядя на женщину, которая мирно держит крест", — подчеркивает искусствовед.

Мнение госпожи Пенко поддерживает профессор Ивонн Дона Шлобиттен с кафедры истории и культурного наследия Григорианского университета в Риме. Она убеждена, что Сари Пенко "раскрыла то, что определяет сущность искусства".

"Мы можем четко видеть, как иконография и теология связаны в рассуждениях госпожи Пенко, чтобы сформировать гипотезу: женщина, которая целует крест, играет важную роль, даже если она выглядит скрытой по краям изображения", — говорит профессор.

Фреска "Страшный суд" была создана Микеланджело Буонарроти в течение четырех лет — между 1537 и 1541 годами. Она изображает Второе пришествие Христа и Апокалипсис, а также показывает человеческие души и ангелов, многие из которых обнаженные, которые либо поднимаются на небо, либо спускаются в ад.

Напомним, Фокус рассказывал о том, как мог на самом деле выглядеть Иисус. Ученые убеждены, что настоящее описание Бога христиан имело совершенно отличный вид от того, который укоренился в представлении христиан.

Также мы писали, что искусствоведы рассказали, кто изображен в роли Бога в Сикстинской капелле. Исследователи искусства эпохи Возрождения предполагают, что Микеланджело мог изобразить себя в образе Бога на своей культовой картине Сикстинской капеллы "Сотворение Адама".