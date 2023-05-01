Селфи в Сикстинской капелле. Искусствоведы выдвинули новые теории, кто изображен в роли Бога

Исследователи искусства эпохи Возрождения предполагают, что Микеланджело мог изобразить себя в образе Бога на своей культовой картине Сикстинской капеллы "Сотворение Адама".

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В мире искусства эпохи Возрождения появилась новая теория, утверждающая, что Микеланджело, известный вдохновитель знаменитой потолочной фрески Сикстинской капеллы, возможно, зарисовал на ней портрет самого себя в образе Бога. Если это правда, то такая художественная самовлюбленность может многое рассказать о личных чувствах скульптора, пишет IFLScience.

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"Сотворение Адама" — легендарный шедевр среди 300 библейских фигур, украшающих массивное помещение площадью 464 квадратных метра в Ватикане. Образ Бога, изображенного в виде пожилого мужчины в струящемся плаще с длинной бородой, указывающего пальцем на лежащего Адама, символизирующего человечество, является самым известным из всех. Это пленительное произведение искусства почиталось и прославлялось на протяжении веков и является одной из самых популярных достопримечательностей для туристов, посещающих часовню.

На протяжении многих лет эта фреска была предметом многочисленных домыслов и интерпретаций. Например, в 1990 году возникла популярная идея, что плащ, скрывающий фигуру Бога, тайно изображает форму человеческого мозга.

Согласно этой теории, предложенной Фрэнком Линном Мешбергером, Микеланджело осознал, что его художественный гений проистекает из мозга, а не из рук, и что его интеллект — это божественный дар. Хотя эта теория достаточно известная, она остается неубедительной, и многие скептики сомневаются в ее обоснованности.

Согласно последней теории, Адриано Маринаццо, куратор специальных проектов в Музее искусств Мускареллы в Вирджинии при Колледже Уильяма и Марии, утверждает, что обнаружил доказательства того, что Микеланджело мог изобразить себя в образе Бога.

Маринаццо, который в прошлом сделал значительные открытия, касающиеся Микеланджело, нашел доказательства этой связи при изучении сонета, написанного художником между 1509 и 1511 годами. В сонете Микеланджело жаловался на то, что проект "Сикстина" выматывает его, и выражал свое разочарование.

На полях этого сонета есть уникальный рисунок, изображающий человека, который стоит со скрещенными ногами и тянется вверх, чтобы нарисовать лицо на потолке над собой Фото: Wikimedia Commons

На полях этого сонета есть уникальный рисунок, изображающий человека, который стоит со скрещенными ногами и тянется вверх, чтобы нарисовать лицо на потолке над собой. Маринаццо считает, что если повернуть изображение на бок, то поза мужчины странным образом напоминает позу Бога при сотворении Адама.

По словам Маринаццо, "он спрятался в потолке… Лицо идеализировано, потому что Микеланджело стеснялся своего разбитого носа, но это самое близкое из того, что он когда-либо делал, чтобы представить себя божественным".

Хотя эта идея увлекательна и согласуется с другими работами, свидетельствующими о склонности Микеланджело включать себя в свое искусство, она еще не убедила всех. До сих пор не существует подтверждающих доказательств в пользу этой конкретной интерпретации, но многие значительные ученые видят в ней достоинства.

Эти ученые подчеркивают чувство юмора Микеланджело, которое историки часто упускают из виду. Как заявил Гэри Радке, эксперт по итальянскому Возрождению из Сиракузского университета, "у Микеланджело было непомерное эго, поэтому все его искусство было для него автобиографией. В этом смысле он был современным художником".

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