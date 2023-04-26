Библейское место Армагеддона на самом деле существует: ученые рассказали, где оно находится

Некоторые эксперты утверждают, что шестое массовое вымирание уже началось. И что может быть лучшим способом отметить нашу неизбежную судьбу, чем посетить именно то место, которое упоминается в Библии как место Армагеддона.

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Древний город Мегиддо, который сейчас является археологическим памятником на севере Израиля, был заселен в течение примерно шести тысячелетий, начиная с 7000 года до нашей эры. Согласно Новому Завету, оно известно как место, где произошло последнее сражение между добром и злом, пишет IFLScience.

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Книга Откровение пророчествует, что эта решающая битва произойдет, когда "демонические духи" созовут "царей всего мира… чтобы собрать их для битвы в великий день Бога Вседержителя… на месте, которое на иврите называется Хармагедон".

Хотя название этого места впоследствии было изменено на Армагеддон, большинство ученых сходятся во мнении, что оно произошло от "Хар Мегиддо", что означает "гора Мегиддо". Этот город был одним из самых важных в древнем мире и располагался на Виа Марис, главном сухопутном пути, соединявшем Египет и Месопотамию.

Начиная с эпохи неолита, Мегиддо представлял значительную военную и торговую ценность благодаря своему стратегическому положению. Из-за этого он неоднократно подвергался нападениям и сражениям на протяжении Бронзового и Железного веков, что может объяснить, почему именно он был выбран местом финального конфликта.

Город является родиной множества эпических сражений, включая знаменитую войну XV века до н. э. между египетской армией фараона Тутмоса III и ханаанской коалицией, в результате которой Египет овладел обширной территорией восточного Средиземноморья.

Почти тысячелетие спустя, в результате другой войны фараон Нехо II, завоевал Иудейское царство, а значительный конфликт во время Первой мировой войны привел к поражению османской армии в Мегиддо в 1918 году.

По мере того, как город отстраивался последующими жителями на протяжении веков, Мегиддо превратился в огромный "тель", или курган. Первые раскопки Тель-Мегиддо, проводившиеся в 1925-1929 годах, выявили удивительную последовательность цивилизаций, восходящих к концу каменного века.

Археологи обнаружили величественные дворцы, огромные храмы и древние укрепления, включая ряд обнесенных стеной ворот, которые, возможно, были построены во времена правления царя Соломона.

Кроме того, на участке был обнаружен скрытый подземный туннель, по которому в укрепленный город поступала вода из близлежащего источника, что позволило жителям выжить во время осады.

Об открытиях, сделанных во время раскопок Тель-Мегиддо, а также о невероятной истории, которую они открыли, повествуется в романе-бестселлере Джеймса Миченера "Источник".

Сегодня Национальный парк Мегиддо, в состав которого входит археологическая зона, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и популярным туристическим направлением. Однако постарайтесь не посещать его в один день с этими демоническими духами!

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