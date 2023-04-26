Біблійне місце Армагеддону насправді існує: вчені розповіли, де воно знаходиться

Деякі експерти стверджують, що шосте масове вимирання вже почалося. І що може бути кращим способом відзначити нашу неминучу долю, ніж відвідати саме те місце, яке згадується в Біблії як місце Армагеддону?

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Стародавнє місто Мегіддо, яке зараз є археологічною пам'яткою на півночі Ізраїлю, було заселене протягом приблизно шести тисячоліть, починаючи приблизно з 7000 року до нашої ери. Згідно з Новим Заповітом, воно відоме як місце, де відбулася остання битва між добром і злом, пише IFLScience.

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Книга Об'явлення пророкує, що ця вирішальна битва відбудеться, коли "демонічні духи" скличуть "царів усього світу… щоб зібрати їх на битву у великий день Бога Вседержителя… на місці, яке по-єврейськи називається Гармагедон".

Хоча назва місця згодом змінена на Армагеддон, більшість вчених сходиться на думці, що вона походить від "Хар Мегіддо", що означає "гора Мегіддо". Це місто було одним із найважливіших у стародавньому світі, і воно знаходилося на Віа Маріс, головному сухопутному шляху, що з'єднував Єгипет і Месопотамію.

З часів неоліту Мегіддо мало значну військову та комерційну цінність завдяки своєму стратегічному розташуванню. Через це на нього неодноразово нападали і за нього велися бої протягом бронзового і залізного віків, що може пояснити, чому його обрано місцем фінального конфлікту.

Місто є домом для різноманітних епічних битв, включаючи знамениту війну 15 століття до нашої ери між єгипетською армією фараона Тутмоса III і ханаанською коаліцією, внаслідок якої Єгипет отримав величезну територію східного Середземномор'я.

Майже через тисячоліття, під час іншої війни, фараон Нехо II завоював Юдейське королівство, а значний конфлікт під час Першої світової війни призвів до поразки османської армії при Мегіддо в 1918 році.

У міру того, як місто відбудовувалося наступними мешканцями протягом століть, Мегіддо перетворилося на величезний "тель", або курган. Початкові розкопки в Тель-Мегіддо, що відбувалися між 1925 і 1929 роками, виявили дивовижну послідовність цивілізацій, що сягають кінця кам'яного віку.

Археологи виявили грандіозні палаци, величезні храми і стародавні укріплення, зокрема серію замурованих воріт, які, можливо, побудовані за часів правління царя Соломона, коли вони прокладали собі шлях крізь різні шари.

Крім того, на цьому місці виявлено таємний підземний тунель, який постачав воду до укріпленого міста з найближчого джерела, що дозволяло мешканцям виживати під час облоги.

Відкриття, зроблені під час розкопок Мегіддо, а також неймовірна історія, яку вони розкривають, відомі завдяки роману-бестселеру Джеймса Міченера "Джерело".

Сьогодні Національний парк Мегіддо, до складу якого входить археологічна пам'ятка, є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і популярним туристичним напрямком. Однак, переконайтеся, що ви не відвідуєте його в один день із цими демонічними духами!

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