Селфі в Сікстинській капелі. Мистецтвознавці висунули нові теорії, хто зображений у ролі Бога

Дослідники мистецтва епохи Відродження припускають, що Мікеланджело міг зобразити себе в образі Бога на своїй культовій картині Сікстинської капели "Створення Адама".

Related video

У світі мистецтва епохи Відродження з'явилася нова теорія, яка стверджує, що Мікеланджело, відомий натхненник знаменитої стельової фрески Сікстинської капели, можливо, замалював на ній портрет самого себе в образі Бога. Якщо це правда, то така мистецька самозакоханість може багато чого розповісти про особисті почуття скульптора, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

"Створення Адама" — легендарний шедевр серед 300 біблійних фігур, які прикрашають величезний простір площею 464 квадратних метри у Ватикані. Образ Бога, зображеного як літній чоловік, загорнутого в плащ з довгою бородою, який вказує пальцем на лежачого Адама, що символізує людство, найвідоміше з усіх. Цей неймовірний витвір мистецтва шанується і прославляється протягом століть і є популярною пам'яткою для туристів, які відвідують каплицю.

Протягом багатьох років ця фреска вважалася предметом численних спекуляцій та інтерпретацій. Наприклад, у 1990 році з'явилася популярна ідея про те, що плащ за фігурою Бога таємно зображує форму людського мозку.

Згідно з цією теорією, запропонованою Френком Лінном Мешбергером, Мікеланджело усвідомлював, що його художній геній походить з його мозку, а не з рук, і що його інтелект був божественним даром. Хоча ця теорія досить популярна, вона залишається непереконливою, і багато скептиків ставлять під сумнів її достовірність.

Згідно з останньою теорією, Адріано Марінаццо, куратор спеціальних проєктів Музею мистецтв Мускарелле в Коледжі Вільяма і Марії у Вірджинії, стверджує, що виявив докази того, що Мікеланджело, можливо, зобразив себе як Бога.

Марінаццо, який і раніше робив значні відкриття, пов'язані з Мікеланджело, знайшов докази цього зв'язку, досліджуючи сонет, написаний художником між 1509 і 1511 роками. У сонеті Мікеланджело скаржився на те, що проєкт Сікстинської капели виснажує його, і висловлював своє розчарування.

На полях цього сонета є унікальний малюнок чоловіка, який стоїть зі схрещеними ногами і тягнеться вгору, щоб намалювати обличчя на стелі над собою Фото: Wikimedia Commons

На полях цього сонета є унікальний малюнок чоловіка, який стоїть зі схрещеними ногами і тягнеться вгору, щоб намалювати обличчя на стелі над собою. Марінаццо вважає, що якщо повернути зображення так, щоб воно лежало на боці, то поза чоловіка у дивний спосіб нагадує позу Бога під час створення Адама.

За словами Марінаццо, "він сховався в стелі… Обличчя ідеалізоване, тому що Мікеланджело соромився свого розбитого носа, але це найближче, що він коли-небудь робив, щоб представити себе божественним".

Хоча ця ідея є неймовірною і узгоджується з іншими роботами, що вказують на тенденцію Мікеланджело включати себе у своє мистецтво, вона ще не всіх переконує. Досі немає значних доказів на підтримку цієї конкретної інтерпретації, але багато відомих дослідників бачать у ній певні переваги.

Ці вчені наголошують на почутті гумору Мікеланджело, яке історики часто не беруть до уваги. Як заявив Гарі Радке, експерт з італійського Відродження з Сиракузького університету, "Мікеланджело мав неймовірне его, тому все його мистецтво було для нього автобіографією. В цьому сенсі він — сучасний художник".

Раніше Фокус розповідав, що біблійне місце Армагеддону насправді існує: вчені розповіли, де воно знаходиться.

А також ми писали про вандалів, які розмалювали історичну цінність. Екскурсоводи історичного маєтку були шоковані, коли виявили, що вони розмалювали 200-річну статую та меморіальну дошку яскраво-синьою крейдою.