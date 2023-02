Малюнок Мікеланджело. Знайдено невідомий ескіз художника, використаний у Сікстинській капелі

Мистецтвознавець стверджує, що виявив малюнок Мікеланджело червоною крейдою, який може бути підготовкою до частини фрески Сікстинської капели (1508-12) у Ватикані.

Пол Джоаннідес, почесний професор історії мистецтва Кембриджського університету, має опублікувати своє дослідження в журналі The Burlington Magazine, яке пов'язує малюнок оголеного чоловіка, якщо дивитися ззаду, з однією з фігур у боротьбі зі зміями на частині стелі "Поклоніння нахабному змію" (The Worship of the Brazen Serpent). Інші експерти в цій галузі все ще чекають, щоб побачити малюнок на власні очі, перш ніж давати оцінку, пише The Art Newspaper.

Джоаннідес розповів: "Для художника такої величі, як Мікеланджело, будь-яке нове відкриття має певний рівень хвилювання. Але це малюнок Мікеланджело одного з найбільших шедеврів західного мистецтва".

Він пояснює, що робота показує чоловічу фігуру під іншим кутом, але збігається з розписом стелі, коли її повернути на 90 градусів за годинниковою стрілкою.

Малюнок з'явився після того, як його власник, анонімний європейський колекціонер, надіслав Джоаннідесу фотографію через посередника. Роботу придбали у приватну власність у 2014 році, коли її попередньо приписували Россо Фйорентіно, послідовнику Мікеланджело 16-го століття. На творі викарбувані колекційні позначки, такі як "JCR", що відсилають до знавця і художника 19-го століття сера Джона Чарльза Робінсона.

Інші важливі порівняльні дослідження, виконані червоною крейдою, що стосуються роботи Мікеланджело в Сікстинській капелі, знаходяться в колекції Музею Ашмола в Оксфорді.

[ + – ] Портрет Мікеланджело (після 1544) Фото: Вікіпедія

Мікеланджело ді Франческо ді Нері ді Мініато дель Сера і Лодовіко ді Леонардо ді Буонарроті Сімоні — таке ім'я в одного з найзнаменитіших і найталановитіших художників, скульпторів, майстрів не лише доби Високого Відродження, а й всієї європейської історії мистецтва. За свої 88 років він зроюив справжню революцію в скульптурі і залишив неймовірний творчий доробок.

Однак справжню і найбільшу славу митцю приніс розпис плафона Сікстинської капели в Ватикані. Її побудували в 15 столітті на замовлення папи Сікста IV.

Однак справжню і найбільшу славу митцю приніс розпис плафона Сікстинської капели в Ватикані. Її побудували в 15 столітті на замовлення папи Сікста IV.