Набросок Микеланджело. Найден неизвестный эскиз художника, использованный в Сикстинской капелле

Искусствовед утверждает, что обнаружил рисунок Микеланджело красным мелом, который может быть подготовкой к части фрески Сикстинской капеллы (1508-12) в Ватикане.

Related video

Пол Джоанидис, почетный профессор истории искусства Кембриджского университета, должен опубликовать свое исследование в журнале The Burlington Magazine, которое связывает рисунок обнаженного мужчины, если смотреть сзади, с одной из фигур в борьбе со змеями на части потолка "Поклонение наглому змею" (The Worship of the Brazen Serpent). Другие эксперты в этой области все еще ждут, чтобы увидеть рисунок своими глазами, прежде чем давать оценку, пишет The Art Newspaper.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Джоанидис рассказал: "Для художника такого величия, как Микеланджело, любое новое открытие имеет определенный уровень волнения. Но это рисунок Микеланджело принадлежит к одному из величайших шедевров западного искусства".

Он объясняет, что работа показывает мужскую фигуру под другим углом, но совпадает с росписью потолка, когда ее повернуть на 90 градусов по часовой стрелке.

Рисунок появился после того, как его владелец, анонимный европейский коллекционер, послал Джоанидису фотографию через посредника. Работу приобрели в частную собственность в 2014 году, когда ее предварительно приписывали Россо Фьорентино, последователю Микеланджело 16 века. На произведении отчеканены коллекционные отметки, такие как "JCR", отсылаемые к знатоку и художнику 19-го века сэру Джону Чарльзу Робинсону.

Другие важные сравнительные исследования, выполненные красным мелом, относящимся к работе Микеланджело в Сикстинской капелле, находятся в коллекции Музея Эшмола в Оксфорде.

[ + – ] Портрет Микеланджело (после 1544 года) Фото: "Википедия"

Микеланджело ди Франческо ди Нери ди Миниато дель Сера и Лодовико ди Леонардо ди Буонарроти Симони — такое имя одного из самых знаменитых и талантливых художников, скульпторов, мастеров не только эпохи Высокого Возрождения, но и всей европейской истории искусства. За свои 88 лет он устроил настоящую революцию в скульптуре и оставил невероятное творческое наследие.

Однако настоящую и величайшую славу художнику принесла роспись плафона Сикстинской капеллы в Ватикане. Ее построили в 15 веке по заказу папы Сикста IV.

Ранее Фокус писал о "тайнах Тюдоров" и разбирался, кто мог нарисовать такие средневековые странности.