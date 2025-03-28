Может стоить миллионы: женщина купила возможно подлинный рисунок Ренуара за $12 (видео)

Хайди Маркоу рассказала, что заметила рисунок на аукционе, куда пришла в поисках новых экспонатов для своего антикварного магазина. По ее оценке, стоимость работы может достигать шестизначных или даже семизначных сумм.

Related video

Жительница города Истон, штат Пенсильвания (США), Хайди Маркоу, приобрела рисунок всего за 12 долларов на аукционе коллекционеров. Теперь она подозревает, что стала обладательницей оригинального произведения французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара. Об этом пишет UPI.

Хайди, владелица антикварного магазина Salvage Goods Antiques, рассказала, что заметила рисунок на аукционе в округе Монтгомери, куда отправилась в поисках новых экспонатов для своего бизнеса.

"Я не знала, что это, но понимала, что хочу это купить. Эта вещь сразу выделялась — в ней было что-то особенное", — поделилась она.

Несмотря на то, что другие произведения на аукционе уходили за тысячи долларов, этот рисунок она приобрела за символические $12. Лишь дома, внимательно изучив работу, Маркоу заметила слабую подпись, которая, по ее словам, может принадлежать самому Ренуару. Женщина предполагает, что изображенная на рисунке — супруга художника, Алин Шариго.

Подозрения Хайди подтвердил приглашенный ею опытный оценщик искусства, рекомендованный аукционным домом Sotheby"s Фото: ABC News

Подозрения Хайди подтвердил приглашенный ею опытный оценщик искусства, рекомендованный аукционным домом Sotheby’s. Теперь подлинность работы будет проверена специалистами уважаемого некоммерческого института Вильденштейна-Платтнера, занимающегося экспертной оценкой произведений искусства.

"Они проводят очень строгие проверки. Я сохраняю осторожный оптимизм", — говорит Маркоу.

Если рисунок действительно окажется подлинным, женщина планирует выставить его на продажу. По ее оценке, стоимость работы может достигать шестизначных или даже семизначных сумм.

Ранее Фокус сообщал, что женщина купила "ужасную" картину, которую продала в почти в тысячу раз дороже. Марисса Элкорн вместе с женихом заехала в магазин после ужина. Ее внимание привлекла картина в необычной раме, которую сотрудник только что вывез на тележке.

Также стало известно, что внутри особняка более чем 400-летней давности нашли "заброшенную" библиотеку. Городской исследователь показал гостиную с роялем в центре комнаты, камином, приставным столиком и зелеными стенами, украшенными картинами. Красный ковер, постеленный поверх деревянных полов, добавляет атмосферу уюта в этот когда-то оживленный дом.