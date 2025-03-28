Може коштувати мільйони: жінка купила можливо справжній малюнок Ренуара за $12 (відео)

Гайді Маркоу розповіла, що помітила малюнок на аукціоні, куди прийшла в пошуках нових експонатів для свого антикварного магазину. За її оцінкою, вартість роботи може сягати шестизначних або навіть семизначних сум.

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Мешканка міста Істон, штат Пенсільванія (США), Гайді Маркоу, придбала малюнок всього за 12 доларів на аукціоні колекціонерів. Тепер вона підозрює, що стала володаркою оригінального твору французького імпресіоніста П'єра Огюста Ренуара. Про це пише UPI.

Гайді, власниця антикварного магазину Salvage Goods Antiques, розповіла, що помітила малюнок на аукціоні в окрузі Монтгомері, куди вирушила в пошуках нових експонатів для свого бізнесу.

"Я не знала, що це, але розуміла, що хочу це купити. Ця річ одразу виділялася — у ній було щось особливе", — поділилася вона.

Попри те, що інші твори на аукціоні йшли за тисячі доларів, цей малюнок вона придбала за символічні $12. Лише вдома, уважно вивчивши роботу, Маркоу помітила слабкий підпис, який, за її словами, може належати самому Ренуару. Жінка припускає, що зображена на малюнку — дружина художника, Алін Шаріго.

Підозри Гайді підтвердив запрошений нею досвідчений оцінювач мистецтва, рекомендований аукціонним домом Sotheby "s. Фото: ABC News

Підозри Гайді підтвердив запрошений нею досвідчений оцінювач мистецтва, рекомендований аукціонним домом Sotheby's. Тепер справжність роботи перевірять фахівці шановного некомерційного інституту Вільденштейна-Платтнера, що займається експертною оцінкою творів мистецтва.

"Вони проводять дуже суворі перевірки. Я зберігаю обережний оптимізм", — каже Маркоу.

Якщо малюнок справді виявиться справжнім, жінка планує виставити його на продаж. За її оцінкою, вартість роботи може сягати шестизначних або навіть семизначних сум.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка купила "жахливу" картину, яку продала майже в тисячу разів дорожче. Марісса Елкорн разом з нареченим заїхала в магазин після вечері. Її увагу привернула картина в незвичайній рамі, яку співробітник щойно вивіз на візку.

Також стало відомо, що всередині особняка більш ніж 400-річної давнини знайшли "занедбану" бібліотеку. Міський дослідник показав вітальню з роялем у центрі кімнати, каміном, приставним столиком і зеленими стінами, прикрашеними картинами. Червоний килим, постелений поверх дерев'яної підлоги, додає атмосфери затишку в цей колись жвавий будинок.