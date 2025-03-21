Жінка купила "жахливу" картину, яку продала в майже в тисячу разів дорожче (відео)

Марісса Елкорн разом із нареченим заїхала в магазин після вечері. Її увагу привернула картина в незвичайній рамі, яку працівник щойно вивіз на візку.

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Звичайний візит до комісійного магазину Goodwill обернувся справжньою удачею для мешканки Дейтона (штат Огайо, США) Марісси Елкорн. Витративши всього $2.99 на, як їй тоді здалося, непоказну картину, вона в підсумку продала її на аукціоні за $2875 після того, як з'ясувалося, що це оригінальна робота відомого американського імпресіоніста Йоганна Бертельсена. Про це пише UPI.

Елкорн розповіла, що разом із нареченим заїхала в магазин після вечері. Її увагу привернула картина в незвичайній рамі, яку співробітник щойно вивіз на візку. Попри те, що саме полотно здалося їй "жахливим", ціна в $2.99 переконала Елкорн зробити імпульсивну покупку.

Однак під час завантаження картини в машину вона помітила невелику табличку на рамі. Цікавість взяла гору — Елкорн ввела ім'я з таблички в інтернет і виявила, що це був Йоганн Бертельсен, чиї роботи нерідко йдуть з аукціонів за тисячі доларів.

Спочатку вона вирішила, що це просто вдала підробка, але учасники групи з оцінки творів мистецтва на Facebook порадили їй перевірити справжність картини. Фахівці аукціонного дому Caza Sikes у Цинциннаті підтвердили: перед нею справжня робота Бертельсена під назвою "Каплиця, церква Святого Патрика".

Картину було успішно продано за $2875, а Елкорн заявила, що ці гроші допоможуть оплатити її майбутнє весілля.

"Я думаю, що таке трапляється раз у житті. Не впевнена, що коли-небудь знову знайду щось подібне, але хто знає", — сказала американка.

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