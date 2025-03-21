Женщина купила "ужасную" картину, которую продала в почти в тысячу раз дороже (видео)

Марисса Элкорн вместе с женихом заехала в магазин после ужина. Ее внимание привлекла картина в необычной раме, которую сотрудник только что вывез на тележке.

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Обычный визит в комиссионный магазин Goodwill обернулся настоящей удачей для жительницы Дейтона (штат Огайо, США) Мариссы Элкорн. Потратив всего $2.99 на, как ей тогда показалось, неказистую картину, она в итоге продала ее на аукционе за $2875 после того, как выяснилось, что это оригинальная работа известного американского импрессиониста Иоганна Бертельсена. Об этом пишет UPI.

Элкорн рассказала, что вместе с женихом заехала в магазин после ужина. Ее внимание привлекла картина в необычной раме, которую сотрудник только что вывез на тележке. Несмотря на то, что само полотно показалось ей "ужасным", цена в $2.99 убедила Элкорн сделать импульсивную покупку.

Однако при погрузке картины в машину она заметила небольшую табличку на раме. Любопытство взяло верх — Элкорн ввела имя с таблички в интернет и обнаружила, что это был Иоганн Бертельсен, чьи работы нередко уходят с аукционов за тысячи долларов.

Сначала она решила, что это просто удачная подделка, но участники группы по оценке произведений искусства на Facebook посоветовали ей проверить подлинность картины. Специалисты аукционного дома Caza Sikes в Цинциннати подтвердили: перед ней подлинная работа Бертельсена под названием "Часовня, церковь Святого Патрика".

Картина была успешно продана за $2875, а Элкорн заявила, что эти деньги помогут оплатить ее предстоящую свадьбу.

"Я думаю, что такое случается раз в жизни. Не уверена, что когда-либо снова найду нечто подобное, но кто знает", — сказала американка.

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