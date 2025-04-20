Найстаріша у світі: 82-річна жінка викладає бойове мистецтво та не планує йти на пенсію (фото)

82-річну Мінакші Рагхаван з Індії вважають найстарішою жінкою у світі, яка викладає давньоіндійське бойове мистецтво Каларіпаятту. Нині вона не планує виходити на пенсію.

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Про це розповідає ВВС.

Уроки Мінакші Амма Фото: BBC

"Ймовірно, я практикуватиму каларі до самої смерті", — розповідає вона.

Вважається, що Каларіпаятту (каларі означає поле битви, а паятту — битва) зародився не менше 3000 років тому в південному штаті Керала і є найдавнішим бойовим мистецтвом Індії. Його практикують не лише для ведення бою, але й для прищеплення дисципліни, зміцнення сили та розвитку навичок самооборони.

В сім років жінку віддали вивчати це бойове мистецтво. В 17 років вона одружилась зі своїм гуру та в 1950 році подружжя відкрило школу. Керувати нею Мінакші стала після смерті чоловіка. Нині дні жінки сповнені клопоту: заняття проходять з п'ятої ранку до полудня.

"Щодня я навчаю близько 50 учнів. Мої четверо дітей також навчалися (Каларіпаятту, — ред.) мною та моїм чоловіком. Вони почали навчатися із шести років", — каже вона.

Каларіпаятту складається з чотирьох етапів, і для освоєння цього виду мистецтва потрібне терпіння. Тренування починається з мейпатту — масляного масажу, за яким йдуть вправи для поліпшення стану тіла. Приблизно через два роки учні переходять до паличного бою, потім до бою зі зброєю, і лише згодом до найвищого рівня. Зазвичай потрібно до п'яти років, щоб освоїти бойове мистецтво.

Уроки Мінакші Амма Фото: BBC

Нагадаємо, в березні 108-річну Шитцуі Хакоіші з Японії, яка працює перукаркою у власному салоні в місті Накагава, отримала офіційне визнання від Книги рекордів Гіннесса як найстаріша перукарка у світі. Жінка стриже і робить зачіски з 1936 року.

Додамо, що у квітні Гісабуро Сонобе визнали найстарішим чоловіком світу. Однак він носив цей титул недовго, оскільки через два дні помер.