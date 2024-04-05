Найстаріший чоловік світу помер через два дні після отримання титулу

Гісабуро Сонобе став найстарішим чоловіком світу, після того, як помер попередній володар цього титулу Хуана Вісента Переса Мора з Венесуели. Але Гісабуро носив цей титул лише два дні.

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Найстаріший чоловік у світі помер через два дні після того, як йому присвоїли титул, у віці 112 років, після смерті попереднього 114-річного володаря. Життя Гісабуро Сонобе тривало понад 41 000 днів. Він пережив дві світові війни і пандемію Covid-19, а також бачив падіння атомних бомб на Хіросіму і Нагасакі 1945 року. Про це пише Daily Mail.

Гісабуро Сонобе, який народився 6 листопада 1911 року, був визнаний найстарішим із нині живих людей в Японії в листопаді 2022 року у віці 111 років. Він помер у Татеямі, префектура Чіба, але причина його смерті залишається невідомою.

Гісабуро Сонобе — найстаріший чоловік у світі Фото: The Japan Times

Гісабуро пережив вражаючу серію історичних моментів, починаючи з початку ери Тайсе зі смертю імператора Мейджі 1912 року і закінчуючи скиданням атомних бомб на Хіросіму і Нагасакі 1945 року. Сонобе багато років викладав японську мову і суспільство як учитель у молодших і старших класах середньої школи і працював бібліотекарем до 80 років після виходу на пенсію. Він любив читати і збалансовано харчувався, що дало йому змогу зберегти всі свої зуби. Він був останнім відомим японцем, народженим 1911 року, останнім відомим японцем, народженим в епоху Мейджі, який вижив, а також найстарішим жителем префектури Чіба.

У Японії найвищий показник довгожителів на населення: вважається, що він перевищує 90 000 осіб у країні з населенням 125 мільйонів осіб.

Попередні дослідження показали, що цьому винятковому числу сприяли гарне харчування, фізичні вправи, духовність і культура догляду за літніми людьми.

Близько 30 відсотків населення Японії — люди віком 65 років і старші, а 15 відсотків — люди віком 75 років і старші.

Коли 1963 року почалися записи про перепис населення, за оцінками, налічувалося 153 довгожителі.

Звістка про смерть Сонобе прийшла всього за кілька днів після смерті колишньої найстарішої людини у світі, венесуельця Хуана Вісенте Переса Мора, у віці 114 років.

Перес був офіційно підтверджений Книгою рекордів Гіннеса як найстаріший із нині живих чоловіків 4 лютого 2022 року, коли йому було 112 років і 253 дні.

Вісенте народився 1909 року і 27 травня мав відсвяткувати своє 115-річчя.

За своє довге і неймовірне життя Вісенте став свідком кількох чудових винаходів, таких як телебачення та Інтернет.

Коли йому був 51 рік, йому вперше зробили чорно-білу фотографію на посвідчення особи.

Його смерть підтвердив Фредді Бернал, губернатор штату Тачіра у Венесуелі, де він помер.

Ім'я нового найстарішого чоловіка поки що не назвали, але поки що головним претендентом на цей титул вважають 111-річного британського дідуся Джона Тіннісвуда, який живе в Мерсисайді.

Джон Тіннісвуд, який живе в будинку для літніх людей, є ветераном Другої світової війни і каже, що секрет його довгого життя — рибна вечеря щоп'ятниці.

2 серпня йому виповниться 112 років, оскільки він народився 1912 року, того ж року, коли відбувся перший рейс "Титаніка".

Бухгалтеру на пенсії минулого року вручили вітальну листівку від короля Чарльза і королеви Камілли. Але це був не єдиний момент у його довгому житті, пов'язаний із королівською родиною: Тіннісвуд двічі зустрічався з покійною королевою Єлизаветою.

У бесіді з журналістами сім'я Тіннісвуда сказала: "Те, що він живий у свої 111 років, є свідченням його стійкості, любові до життя, гарного гумору і приголомшливого інстинкту виживання".

У Книзі рекордів Гіннеса заявили, що вивчають докази наступного світового рекордсмена за титулом найстарішого чоловіка і зможуть підтвердити це свого часу.

Найстарішим із нині живих людей у світі є Марія Морена з Іспанії, їй 117 років. До неї цей титул носила Люсіль Рандон — черниця з Франції. Пожила дама померла в січні цього року.