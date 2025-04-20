Самая старая в мире: 82-летняя женщина преподает боевое искусство и не планирует уходить на пенсию (фото)

82-летнюю Минакши Рагхаван из Индии считают самой старой женщиной в мире, которая преподает древнеиндийское боевое искусство Каларипаятту. Сейчас она не планирует выходить на пенсию.

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Об этом рассказывает ВВС.

Уроки Минакши Амма Фото: BBC

"Вероятно, я буду практиковать калари до самой смерти", — рассказывает она.

Считается, что Каларипаятту (калари означает поле битвы, а паятту — битва) зародился не менее 3000 лет назад в южном штате Керала и является древнейшим боевым искусством Индии. Его практикуют не только для ведения боя, но и для привития дисциплины, укрепления силы и развития навыков самообороны.

В семь лет женщину отдали изучать это боевое искусство. В 17 лет она вышла замуж за своего гуру и в 1950 году супруги открыли школу. Руководить ею Минакши стала после смерти мужа. Сейчас дни женщины полны хлопот: занятия проходят с пяти утра до полудня.

"Ежедневно я обучаю около 50 учеников. Мои четверо детей также учились (Каларипаятту, — ред.) мной и моим мужем. Они начали учиться с шести лет", — говорит она.

Каларипаятту состоит из четырех этапов, и для освоения этого вида искусства требуется терпение. Тренировка начинается с мейпатту — масляного массажа, за которым следуют упражнения для улучшения состояния тела. Примерно через два года ученики переходят к палочному бою, затем к бою с оружием, и лишь впоследствии к самому высокому уровню. Обычно требуется до пяти лет, чтобы освоить боевое искусство.

Уроки Минакши Амма Фото: BBC

Напомним, в марте 108-летнюю Шитцуи Хакоиши из Японии, которая работает парикмахером в собственном салоне в городе Накагава, получила официальное признание от Книги рекордов Гиннесса как самая старая парикмахерша в мире. Женщина стрижет и делает прически с 1936 года.

Добавим, что в апреле Гисабуро Сонобе признали самым старым мужчиной мира. Однако он носил этот титул недолго, поскольку через два дня умер.