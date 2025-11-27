Чоловік виявив зниклий шедевр Ренесансу під час прибирання гаража: скільки він коштує (фото)

Мешканець Великої Британії прибирав у гаражі різноманітні речі, коли випадково наткнувся на невідомий портрет. Коли фахівці оцінили витвір мистецтва, то виявилося, що це був один із раніше втрачених шедеврів 15 сторіччя.

Згодом ця картина опинилася на аукціоні та пішла з молотка до приватного колекціонера, який виклав майже $750 тисяч. Про це повідомляє The New York Post.

Журналісти повідомляють, що житель Оксфордширу колись придбав безцінний твір італійського художника XV століття П’єтро Ваннуччі, більш відомого як Перуджіно. Тоді чоловік за нього віддав копійки, а сама робота пролежала в гаражі серед інструментів та різних приладів.

Робота "Мадонна з немовлям" швидко почала привертати увагу колекціонерів — вони масово почали дзвонили, а персонал ледве встигав опрацьовувати запити. Не менш драматичними виявилися самі торги: за 15 хвилин у режимі ставок у режимі онлайн і телефоном за картину сперечалися кілька приватних покупців.

Мадонна з дитиною Вануччі Фото: Fine Art America

"Коли молоток упав, запанувала тиша, а потім — оплески. Це той момент, про який мріє кожен аукціоніст", — розповів головний аукціоніст JS Fine Arts Джо Сміт.

Він зазначив, що інтерес до твору мистецтва "перевершив усе, що він коли-небудь бачив". Експерти переконані, що знайдений портрет може бути автентичним твором Перуджіно, якого вважають одним з найвідоміших живописців Відродження.

"Ми знали, що робота особлива, але реакція вийшла далеко за межі очікуваного. Чим довше дивишся, тим краще розумієш якість майстерності та вишуканість ренесансного опрацювання деталей", — сказав він.

Сам Перуджіно у свій час був відомим публіці, а разом із Сандро Боттічеллі розписував стіни Сикстинської капели задовго до приходу Мікеланджело. Стиль митця сильно вплинув на його учня Рафаеля, який пізніше перевершить досягнення вчителя і стане однією з зірок епохи Ренесансу.

П'єтро Ваннуччі, також відомий як Перуджіно Фото: Fine Art America

Наразі новий власник побажав лишитися невідомим, але виграний лот уже направив на реставрацію та подальші дослідження. Якщо справжність буде підтверджена, картина може стати поруч з іншими цінними роботами Перуджіно, що зберігаються у провідних музеях світу.

