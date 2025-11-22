Автопортрет культової художниці став найдорожчим у історії, коли-небудь написаний жінкою (фото)

Сюрреалістичний автопортрет легендарної мексиканської художниці Фріди Кало під назвою El sueño (la cama) (дослівно з іспанської — Сон (ліжко) встановив новий рекорд під час аукціону. Раніше найдорожчим полотном художниці був твір за $35 мільйонів.

Виставлений витвір мистецтва жінки вперше було продано за найвищою ціною за роботу, коли-небудь сплаченою на аукціоні за творчість жінки-художниці. Про це повідомляє BBC.

Полотно 1940-х років після напруженої боротьби між двома колекціонерами, повідомили в аукційному домі Sotheby’s. Картина під назвою El sueño (la cama) — "Сон (ліжко)" — зображує сплячу художницю в ліжку з балдахіном, над яким висить скелет, обвитий динамітом.

Sotheby’s описує автопортрет як "психологічно заряджений". Його створено в буремний період життя художниці — у рік, коли було вбито її колишнього коханого, а також незадовго після її розлучення та повторного шлюбу. У її роботах часто відображений складний, болісний взаємний досвід із власним тілом, яке постраждало від поліомієліту в дитинстві та тяжких травм після автобусної аварії.

Відео дня

Робота Фріди Кало "Сон (ліжко)" Фото: Sothebyʼs

"Цей рекорд демонструє, наскільки далеко ми просунулися — не лише в усвідомленні генія художниці, а й у визнанні жінок-мисткинь на найвищому рівні ринку", — зазначила Анна Ді Стасі, керівниця відділу латиноамериканського мистецтва Sotheby’s.

Вона додає, що мало хто міг уявити, що цю роботу художниці колись продадуть за $55 млн (понад 2,32 млрд). Адже на аукціоні Sotheby’s у 1980 році картина пішла всього за $51 тис. (з урахування інфляції майже 2,5 млн гривень).

Фріда Кало, яка померла у 1954 році, вважається однією з найвизначніших художниць ХХ століття, здобувши світову славу завдяки своїм глибоко особистим автопортретам. El sueño (la cama) — одна з небагатьох картин художниці, що з’являються на публічному ринку.

Починаючи з 1980-хх років, мексиканська влада оголосила її твори художніми пам’ятками національного значення. Тепер її роботи заборонено вивозити з Мексики без спеціального дозволу на виставки в різні країни світу.

Попередній рекорд для художниці-жінки встановила Джорджія О'Кіф зі своєю роботою Jimson Weed / White Flower No.1. Тоді це полотно продали в 2014 році за $44 млн (близько 1,86 млрд гривень).

Раніше Фокус повідомляв, що портрет художниці було продано за рекордну суму. Картина, яка належала колекціонеру з Нью-Йорка, стала найдорожчим витвором мистецтва Латинської Америки.

Згодом стало відомо, що в Буенос-Айресі вперше за 25 років виставили автопортрет Фріди Кало. Картину придбали за 34,9 мільйона доларів, і вона була найдорожчим полотном латиноамериканського художника в історії.