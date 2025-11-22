Автопортрет культовой художницы стал самым дорогим в истории, когда-либо написанный женщиной (фото)

Сюрреалистический автопортрет легендарной мексиканской художницы Фриды Кало под названием El sueño (la cama) (дословно с испанского — "Сон (кровать)") установил новый рекорд во время аукциона. Ранее самым дорогим полотном художницы было произведение за $35 миллионов.

Выставленное произведение искусства женщины впервые было продано по самой высокой цене за работу, когда-либо уплаченной на аукционе за творчество женщины-художницы. Об этом сообщает BBC.

Полотно 1940-х годов после напряженной борьбы между двумя коллекционерами, сообщили в аукционном доме Sotheby's. Картина под названием El sueño (la cama) — "Сон (кровать)" — изображает спящую художницу в кровати с балдахином, над которой висит скелет, обвитый динамитом.

Sotheby's описывает автопортрет как "психологически заряженный". Он создан в бурный период жизни художницы — в год, когда был убит ее бывший возлюбленный, а также вскоре после ее развода и повторного брака. В ее работах часто отражен сложный, болезненный взаимный опыт с собственным телом, пострадавшим от полиомиелита в детстве и тяжелых травм после автобусной аварии.

Работа Фриды Кало "Сон (кровать)" Фото: Sothebyʼs

"Этот рекорд демонстрирует, насколько далеко мы продвинулись — не только в осознании гения художницы, но и в признании женщин-художниц на самом высоком уровне рынка", — отметила Анна Ди Стаси, руководитель отдела латиноамериканского искусства Sotheby's.

Она добавляет, что мало кто мог представить, что эту работу художницы когда-то продадут за $55 млн (более 2,32 млрд). Ведь на аукционе Sotheby's в 1980 году картина ушла всего за $51 тыс. (с учетом инфляции почти 2,5 млн гривен).

Фрида Кало, которая умерла в 1954 году, считается одной из самых выдающихся художниц ХХ века, получив мировую славу благодаря своим глубоко личным автопортретам. El sueño (la cama) — одна из немногих картин художницы, появляющихся на публичном рынке.

Начиная с 1980-хх годов, мексиканские власти объявили ее произведения художественными памятниками национального значения. Теперь ее работы запрещено вывозить из Мексики без специального разрешения на выставки в разные страны мира.

Предыдущий рекорд для художницы-женщины установила Джорджия О'Киф со своей работой Jimson Weed / White Flower No.1. Тогда это полотно продали в 2014 году за $44 млн (около 1,86 млрд гривен).

