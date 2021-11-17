Знаменитый портрет мексиканки Фриды Кало был продан за рекордные $34,9 млн

Картина, которая принадлежала коллекционеру из Нью-Йорка, стала самым дорогим произведением искусства Латинской Америки.

Автопортрет знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало "Диего и я", который был написан за 5 лет до ее смерти в 1949 году, был продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 34,9 млн долларов, сообщает BBC News. Таким образом, полотно стало самым дорогим произведением латиноамериканской живописи.

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[ + – ] Автопротрет Фриды Кало "Диего и я", 1949

Картина была выставлена на продажу наследником коллекционера из Нью-Йорка, который ранее приобрел работу за 1,4 млн долларов у писательницы из Чикаго Флоренс Аркин. Начальная стоимость лота составляла 30 млн долларов. В итоге автопортрет художницы купил основатель музея латиноамериканского искусства Malba в Буэнос-Айресе Эдуардо Константини.

Что известно о знаменитом автопортрете Фриды Кало?

На автопортретах Фриды Кало никогда нельзя увидеть изображение художницы с улыбкой на лице. "Диего и я" — не исключение — художница изобразила себя с полными слез глазами, а в центре лба она поместила портрет своего мужа, Диего Ривера. Известно, что в период написания картины их семейные отношения переживали не самый лучший период, поскольку у Риверы был на то время роман с подругой Кало, мексиканской актрисой Марией Феликс.

[ + – ] Диего Ривера и Фрида Кало

Феликс имела страсть к полным мужчинам и решила во что бы то ни стало выйти замуж за Риверу. Узнав об этом, Кало пришла в ярость и рассказала журналистам о "порочной" связи своего мужа. В желании избежать публичного скандала Феликс прекратила отношения с Ривьерой.

"Диего не может быть ничьим мужем, и никогда не будет, но он прекрасный товарищ", — написала в своем дневнике Фрида, после того как узнала, об очередной измене своего мужа.

Помимо семейных проблем, Кало испытывала жестокие физические боли — следствие перенесенного в детстве полиомиелита. После перенесенных операций, в конце жизни она была прикована к кровати но продолжала создавать свои шедевры.

[ + – ] В конце жизни Кало была прикована к кровати но продолжала создавать свои шедевры.

Ранее сообщалось, что семья из Великобритании решила продать на аукционе пару старых скульптур сфинксов, которые долгое время находились у них в саду. Два лота, стоимостью до 700 долларов, за несколько минут взлетели до суммы в 200 тыс. долларов.

Картину уличного художника Бэнкси, которая была частично уничтожена во время аукциона, продали за рекордные $25 миллионов.