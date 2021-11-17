Знаменитий портрет мексиканки Фріди Кало було продано за рекордні $34,9 млн.

Картина, яка належала колекціонеру з Нью-Йорка, стала найдорожчим витвором мистецтва Латинської Америки.

Автопортрет знаменитої мексиканської художниці Фріди Кало "Дієго і я", який був написаний за 5 років до її смерті у 1949 році, продали на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за 34,9 млн доларів, повідомляє BBC News. Таким чином, полотно стало найдорожчим твором латиноамериканського живопису.

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[ + – ] Автопротрет Фріди Кало "Дієго і я", 1949

Картина була виставлена на продаж спадкоємцем колекціонера з Нью-Йорка, який раніше придбав роботу за 1,4 млн. доларів у письменниці з Чикаго Флоренс Аркін. Початкова вартість лоту становила 30 млн. доларів. У результаті автопортрет художниці купив засновник музею латиноамериканського мистецтва Malba у Буенос-Айресі Едуардо Костянтині.

Що відомо про знаменитий автопортрет Фріди Кало?

На автопортретах Фріди Кало ніколи не можна побачити зображення художниці з усмішкою на обличчі. "Дієго і я" — не виняток — художниця зобразила себе з повними сліз очима, а в центрі чола вона помістила портрет свого чоловіка, Дієго Рівера. Відомо, що в період написання картини їхні сімейні стосунки переживали не найкращий період, оскільки Рівера мав на той час роман із подругою Кало, мексиканською актрисою Марією Фелікс.

[ + – ] Дієго Рівера та Фріда Кало

Фелікс мала пристрасть до повних чоловіків і вирішила будь-що-будь вийти заміж за Ріверу. Дізнавшись про це, Кало розлютилася і розповіла журналістам про "гріховний" зв'язок свого чоловіка. У бажанні уникнути публічного скандалу Фелікс припинила стосунки з Рів'єрою.

"Дієго не може бути нічиїм чоловіком, і ніколи не буде, але він прекрасний товариш", — написала у своєму щоденнику Фріда, після того як дізналася, про чергову зраду свого чоловіка.

Крім сімейних проблем, Кало зазнавала жорстокого фізичного болю — наслідок перенесеного в дитинстві поліомієліту. Після перенесених операцій, наприкінці життя вона була прикута до ліжка, але продовжувала створювати свої шедеври.

[ + – ] Наприкінці життя Кало була прикута до ліжка, але продовжувала створювати свої шедеври.

Раніше повідомлялося, що сім'я з Великобританії вирішила продати на аукціоні кілька старих скульптур сфінксів, які тривалий час перебували в саду. Два лоти вартістю до 700 доларів за кілька хвилин злетіли до суми 200 тис. доларів.

Картину вуличного художника Бенксі, яку було частково знищено під час аукціону, продали за рекордні $25 мільйонів.