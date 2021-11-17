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Знаменитий портрет мексиканки Фріди Кало було продано за рекордні $34,9 млн.

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Дієго і я

Картина, яка належала колекціонеру з Нью-Йорка, стала найдорожчим витвором мистецтва Латинської Америки.

Автопортрет знаменитої мексиканської художниці Фріди Кало "Дієго і я", який був написаний за 5 років до її смерті у 1949 році, продали на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за 34,9 млн доларів, повідомляє BBC News. Таким чином, полотно стало найдорожчим твором латиноамериканського живопису.

Автопротрет Фріди Кало "Дієго і я", 1949
Автопротрет Фріди Кало "Дієго і я", 1949

Картина була виставлена на продаж спадкоємцем колекціонера з Нью-Йорка, який раніше придбав роботу за 1,4 млн. доларів у письменниці з Чикаго Флоренс Аркін. Початкова вартість лоту становила 30 млн. доларів. У результаті автопортрет художниці купив засновник музею латиноамериканського мистецтва Malba у Буенос-Айресі Едуардо Костянтині.

Що відомо про знаменитий автопортрет Фріди Кало?

На автопортретах Фріди Кало ніколи не можна побачити зображення художниці з усмішкою на обличчі. "Дієго і я" — не виняток — художниця зобразила себе з повними сліз очима, а в центрі чола вона помістила портрет свого чоловіка, Дієго Рівера. Відомо, що в період написання картини їхні сімейні стосунки переживали не найкращий період, оскільки Рівера мав на той час роман із подругою Кало, мексиканською актрисою Марією Фелікс.

Дієго Рівера та Фріда Кало
Дієго Рівера та Фріда Кало

Фелікс мала пристрасть до повних чоловіків і вирішила будь-що-будь вийти заміж за Ріверу. Дізнавшись про це, Кало розлютилася і розповіла журналістам про "гріховний" зв'язок свого чоловіка. У бажанні уникнути публічного скандалу Фелікс припинила стосунки з Рів'єрою.

"Дієго не може бути нічиїм чоловіком, і ніколи не буде, але він прекрасний товариш", — написала у своєму щоденнику Фріда, після того як дізналася, про чергову зраду свого чоловіка.

Крім сімейних проблем, Кало зазнавала жорстокого фізичного болю — наслідок перенесеного в дитинстві поліомієліту. Після перенесених операцій, наприкінці життя вона була прикута до ліжка, але продовжувала створювати свої шедеври.

Наприкінці життя Кало була прикута до ліжка, але продовжувала створювати свої шедеври.
Наприкінці життя Кало була прикута до ліжка, але продовжувала створювати свої шедеври.

Раніше повідомлялося, що сім'я з Великобританії вирішила продати на аукціоні кілька старих скульптур сфінксів, які тривалий час перебували в саду. Два лоти вартістю до 700 доларів за кілька хвилин злетіли до суми 200 тис. доларів.

Картину вуличного художника Бенксі, яку було частково знищено під час аукціону, продали за рекордні $25 мільйонів.