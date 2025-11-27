Мужчина обнаружил пропавший шедевр Ренессанса во время уборки гаража: сколько он стоит (фото)

Житель Великобритании убирал в гараже различные вещи, когда случайно наткнулся на неизвестный портрет. Когда специалисты оценили произведение искусства, то оказалось, что это был один из ранее утраченных шедевров 15 века.

Впоследствии эта картина оказалась на аукционе и ушла с молотка к частному коллекционеру, который выложил почти $750 тысяч. Об этом сообщает The New York Post.

Журналисты сообщают, что житель Оксфордшира когда-то приобрел бесценное произведение итальянского художника XV века Пьетро Ваннуччи, более известного как Перуджино. Тогда мужчина за него отдал копейки, а сама работа пролежала в гараже среди инструментов и различных приборов.

Работа "Мадонна с младенцем" быстро начала привлекать внимание коллекционеров — они массово начали звонить, а персонал едва успевал обрабатывать запросы. Не менее драматичными оказались сами торги: за 15 минут в режиме ставок в режиме онлайн и по телефону за картину спорили несколько частных покупателей.

Мадонна с ребенком Вануччи Фото: Fine Art America

"Когда молоток упал, воцарилась тишина, а затем — аплодисменты. Это тот момент, о котором мечтает каждый аукционист", — рассказал главный аукционист JS Fine Arts Джо Смит.

Он отметил, что интерес к произведению искусства "превзошел все, что он когда-либо видел". Эксперты убеждены, что найденный портрет может быть аутентичным произведением Перуджино, которого считают одним из самых известных живописцев Возрождения.

"Мы знали, что работа особенная, но реакция вышла далеко за пределы ожидаемого. Чем дольше смотришь, тем лучше понимаешь качество мастерства и изысканность ренессансной проработки деталей", — сказал он.

Сам Перуджино в свое время был известен публике, а вместе с Сандро Боттичелли расписывал стены Сикстинской капеллы задолго до прихода Микеланджело. Стиль художника сильно повлиял на его ученика Рафаэля, который позже превзойдет достижения учителя и станет одной из звезд эпохи Ренессанса.

Пьетро Ваннуччи, также известный как Перуджино Фото: Fine Art America

Сейчас новый владелец пожелал остаться неизвестным, но выигранный лот уже направил на реставрацию и дальнейшие исследования. Если подлинность будет подтверждена, картина может стать рядом с другими ценными работами Перуджино, которые хранятся в ведущих музеях мира.

