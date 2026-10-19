В Японии стартовал крупный фестиваль украинского кино: программа и фильмы (видео)

С 16 октября в Японии стартовал крупный фестиваль украинского кино. Он продлится почти шесть недель и охватит семь крупных городов Страны Восходящего солнца.

Среди крупнейших городов будут Токио, Йокогама, Киото, Кобе, Осака, Сендай и Ураясу. Об этом сообщает посольство Украины в Японии на своей странице в Facebook.

"Фестиваль начался с показа документального фильма "Второе дыхание" при участии режиссёра Марии Кондаковой и продюсера Геннадия Газина. Фильм рассказывает историю украинских ветеранов, которые после тяжелых ранений и ампутаций совершили восхождение на Килиманджаро, продемонстрировав силу духа, взаимную поддержку и способность находить новый смысл жизни после самых тяжелых испытаний", — говорится в сообщении.

На показе фильма также присутствовал военнослужащий Николай Васенко, проходящий лечение и реабилитацию в Центральном военном госпитале Сил самообороны Японии в Токио. В посольстве Украины в Японии отмечают, что особенным моментом мероприятия стало "онлайн-участие героев фильма Ольги Егоровой (позывной "Высота") и Владислава Шатила (позывной "Шатя") в общении с гостями фестиваля после показа картины".

Видео дня

В Японии стартовал фестиваль украинского кино Фото: Facebook / Посольство Украины в Японии

Вторым фильмом первого дня фестиваля стала картина режиссера Ахтема Сеитаблаева "Чужая молитва". Перед презентацией фильма украинские музыканты Глеб Горбачёв (виолончель) и Александра Горбулёва (скрипка) исполнили музыкальные композиции из крымскотатарского наследия.

В рамках второго дня программы в Токио японской публике были представлены три фильма — "Мои мысли тихие", "Ты — космос" и "Паляница". В украинском посольстве отмечают, что между показами фильмов прошли лекции на японском языке об истории украинского кино, современной украинской литературе и журналистике.

В настоящее время кинофестиваль украинского кино в Японии только начался. Он охватит семь городов Страны Восходящего солнца и продлится до 29 ноября.

Ранее Фокус сообщал о том, как во Франции проходил культовый "Lumière festival". Лауреатами этого года стали культовые братья Коэны.

Впоследствии стало известно, что фестиваль "Молодость" объявил программу короткометражных фильмов. В программу вошли 17 короткометражных фильмов, среди которых есть и украинские работы.