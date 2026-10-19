У Японії розпочався великий фестиваль українського кіно: програма та стрічки (відео)

З 16 жовтня в Японії стартував великий кінофестиваль українського кіно. Він протриває майже шість тижнів і охопить сім великих міст країни Вранішнього сонця.

Серед головних міст будуть Токіо, Йокогама, Кіото, Кобе, Осака, Сендаї та Ураясу. Про це повідомляє посольство України в Японії на своєму Facebook.

"Фестиваль розпочався показом документальної стрічки "Друге дихання" за участю режисерки фільму Марії Кондакової та продюсера Генадія Газіна. Фільм розповідає історію українських ветеранів, які після тяжких поранень та ампутацій здійснили сходження на Кіліманджаро, продемонструвавши силу духу, взаємну підтримку та здатність знаходити нові сенси після найважчих випробувань", — вказано в повідомленні.

На показі фільму також був військовослужбовець Микола Васенко, який проходить лікування та реабілітацію в Центральному військовому госпіталі Сил самооборони Японії в Токіо. В амбасаді України в Японії додають, що собливим моментом заходу стала "онлайн-участь героїв фільму Ольги Єгорової (позивний "Висота") та Владислава Шатила (позивний "Шатя") у спілкуванні з гостями фестивалю після показу стрічки".

Видео дня

У Японії розпочався фестиваль українського кіно Фото: Facebook / Посольство України в Японії

Другою кінострічкою на першому дні фестивалю був фільм режисера Ахтема Сеїтаблаєва "Чужа молитва". Перед презентацією стрічки українські музиканти Гліб Горбачов (віолончель) та Олександра Горбульова (скрипка) виконали музичні композиції з кримськотатарської спадщини.

В рамках другого дня програми в Токіо для японської публіки були представлені три стрічки — "Мої думки тихі", "Ти — космос" і "Паляниця". В українському посольстві вказують, що між показами фільмів пройшли лекції японською мовою про історію українського кіно, сучасну українську літературу та журналістику.

Наразі кінофестиваль українського кіно в Японії лише розпочався. Він охопить сім міст країни Вранішнього сонця і протриває до 29 листопада.

Раніше Фокус повідомляв про те, як у Франції тривав культовий "Lumière festival". Лауреатами цього року стали культові брати Коени.

Згодом стало відомо, що фестиваль "Молодість" оголосив програму короткометражних фільмів. До програми долучено 17 короткометражних фільмів, серед яких є представники України.