"Ледниковый период": режиссер Тайка Вайтити рассказал, снимет ли он фильм по мотивам "Звездных войн"

Новозеландский режиссёр Тайка Вайтити, известный по фильмам "Кролик Джоджо" и двум фильмам о Торе, заявил, что вряд ли сможет снять картину по вселенной "Звёздных войн". В настоящее время проект с 2020 года находится в замороженном состоянии.

По словам режиссёра, в настоящее время он вынужден заняться другими проектами, поскольку судьба фильма из серии "Звёздных войн" находится в подвешенном состоянии с 2020 года. Об этом режиссёр рассказал изданию Inverse.

Вайтити является продюсером и режиссером фильма "Клара и Солнце", который выйдет 23 октября в кино

"Мне жаль об этом говорить, но мы действительно приостановили этот проект и сейчас работаем над чем-то другим", — рассказал режиссёр.

Вайтити говорит, что попросил своего пиарщика выяснить больше подробностей о судьбе проекта по "Звёздным войнам". Однако режиссёр услышал довольно простой ответ: "Если уж спрашиваешь, то ответ — нет".

"Вот вам и ответ. Даже не знаю, стоит ли это приукрашивать или как-то смягчать", — честно признается режиссёр.

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В настоящее время Вайтити продвигает свою экранизацию романа Кадзуо Исигуро "Клара и Солнце" Фото: Instagram / Taika Waititi

Он говорит, что в ближайшее время планирует участвовать в четырёх проектах. Среди них — "Чарли и шоколадная фабрика", работа "Чем мы занимаемся в тени", которая является сиквелом фильма "Мы — волки" (We’re Wolves), экранизация графического романа "Инкал" (The Incal) и адаптация сатирического романа "Амбар №8" (Barn 8).

"Ледниковый период тоже когда-нибудь заканчивается. Так что кто знает?" — иронично говорит Вайтити.

В настоящее время режиссёр активно занимается продвижением своего фильма "Клара и Солнце", который является экранизацией романа британского лауреата Нобелевской премии 2017 года сэра Кадзуо Исигуро. Большая премьера запланирована на 23 октября в кинотеатрах США и Великобритании, но пока отзывы о фильме в основном негативные.

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