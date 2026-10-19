"Льодовиковий період": режисер Тайка Вайтіті розповів, чи зробить фільм за "Зоряними війнами"
Новозеландський режисер Тайка Вайтіті, відомий за роботами "Кролик Джоджо" та двох фільмів про Тора, заявив, що навряд чи зможе зняти стрічку за всесвітом "Зоряних воєн". Наразі проєкт з 2020 року перебуває в замороженому стані.
За словами режисера, наразі він змушений зайнятися іншими роботами, адже доля фільму за "Зоряними війнами" перебуває в заморозці з 2020 року. Про це режисер розповів видання Inverse.
"Мені шкода про це казати, але ми справді заморозили це і працюємо над чимось іншим разом", — розповів режисер.
Вайтіті говорить, що попросив свого піарника дізнатися більше деталей про долю проєкта за "Зоряними війнами". Однак режисер почув доволі просте: "Якщо вже треба питати, то відповідь — ні".
"Ось вам і відповідь. Навіть не знаю, чи треба це прикрашати чи якось розмивати", — чесно говорить режисер.
Він говорить, що наразі має зацікавлення та залученість в чотирьох проєктах у найближчий час. Серед них — "Чарлі та шоколадна фабрика", робота "Чим ми займаємось у тінях", який є фільмом-сиквелом "Ми — вовки" (We’re Wolves), екранізація графічного роману "Інкал" (The Incal) та адаптація сатиричного роману "Амбар №8" (Barn 8).
"Льодовиковий період теж колись завершується. Тому хто знає?" — іронічно говорить Вайтіті.
Наразі режисер активно займається просуванням свого фільму "Клара і Сонце", який є адаптацією роману британського нобелівського лауреата 2017 року сера Кадзуо Ішіґуро. Велика прем'єра призначена на 23 жовтня в кінотеатрах США та Великої Британії, але наразі відгуки на стрічку є переважно негативними.
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