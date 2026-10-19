Финал Детского Евровидения 2026: кто представляет Украину и каковы шансы на победу (видео)

В субботу, 24 октября, на Мальте состоится финал песенного конкурса "Детское Евровидение-2026". Среди 16 участников и участниц будет 11-летняя представительница Украины Эрика Колесниченко с песней "Not a Lullaby" ("Не колыбельная").

Трансляция конкурса начнётся в 22:00 по киевскому времени во дворце MFCC, а украинская участница выступит под номером 11. Об этом сообщает Европейский вещательный союз (EBU).

"Суспільне.Культура" сообщает, что автором музыки и текста к треку певицы выступила музыкальный продюсер национального отбора Светлана Тараторина. Главным стилистом певицы стал Александр Греков, а режиссерами-постановщиками номера выступили Леся Подолянко и Илья Осядлый.

В выступлении Эрики на песенном конкурсе в номере планируется использовать розовую цветовую гамму. Основной акцент в выступлении трека, представляющего собой смесь классики мюзикла и элементов K-pop-Banger, будет сделан на высокой динамике движений и пластике.

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"Not A Lullaby" — мощный манифест пробуждения, смелости и веры в себя. Песня сочетает в себе жанры мюзикла и K-pop-бэнгера. Она передает мысль о том, что жизнь зачастую не является ни мечтой, ни сказкой, и если вы хотите воплотить свои мечты в жизнь, важно действовать, не бояться и верить в собственные силы", — говорится в описании лейтмотива трека молодой украинской певицы.

Шансы Украины на победу и как проголосовать

Портал PredictMarketCap отмечает, что на данный момент Украина может войти в тройку главных претендентов на победу в конкурсе с вероятностью 14%. Наибольшие шансы на победу отдаются испанскому исполнителю Лукасу Паулано (21%), второе место прогнозируется армянской исполнительнице Nare — 19%.

Голосование на "Детском Евровидении" бесплатное, и украинские зрители могут поддержать Эрику Колесниченко через сайт "Детского Евровидения". Можно будет проголосовать не за одну композицию, а за три конкурсных номера.

Победитель конкурса будет объявлен по смешанной системе — 50 % голосов выделяет жюри, а вторую половину — результаты зрительского голосования. Трансляция мероприятия будет вестись на официальном канале конкурса в YouTube в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Фокус сообщал о скандале на национальном отборе 2025 года. После объявления итогов в социальных сетях разгорелись активные дискуссии о честности оценок и результатов.

Впоследствии стало известно о представительнице Украины Эрике Колесниченко на "Детском Евровидении-2026". 11-летняя уроженка Белой Церкви победила в национальном отборе, набрав наибольшее количество голосов зрителей, и имеет ряд наград и престижных отличий.