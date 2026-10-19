Фінал дитячого Євробачення 2026: хто представляє Україну та які шанси на перемогу (відео)

В суботу 24 жовтня на Мальті відбудеться фінал пісенного конкурсу "Дитяче Євробачення-2026". Серед 16 учасників і учасниць буде 11-річна представниця України Еріка Колесніченко із піснею "Not a Lullaby" ("Не колискова").

Початок трансляції конкурсу відбудеться о 22:00 за київським часом у палаці MFCC, а українка виступить під номером 11. Про це повідомляє Європейська мовна спілка (EBU).

"Суспільне.Культура" вказує, що авторкою музики та тексту до треку виконавиці створила музична продюсерка нацвідбору Світлана Тараторіна. Головним стилістом для співачки став Олександр Греков, а режисерами-постановниками номера стали Леся Подолянко та Ілля Осядлий.

У виступі Еріки на пісенному конкурсі в номері планують використати рожеву гамму кольорів. Основний акцент у виступі треку, який має суміш класики мюзиклу та елементів K-pop-Banger, буде висока динаміка рухів і пластики.

Видео дня

"Not A Lullaby — потужний маніфест пробудження, відваги та віри в себе. Пісня поєднує жанри мюзиклу і кейпоп-бенгера. Вона передає думку про те, що життя часто не є ані мрією, ані казкою, і якщо ви хочете втілити свої мрії в життя, важливо діяти, не боятися та вірити у власні сили", — вказано в описі лейтмотиву треку української молодої співачки.

Шанси України на перемогу та як проголосувати

Портал PredictMarketCap вказує, що наразі Україна може ввійти в трійку головних претендентів на перемогу в конкурсі з ймовірністю 14%. Найвищі шанси на перемогу бачать у іспанського виконавця Лукаса Паулано (21%), друге місце передбачають вірменській виконавиці Nare — 19%.

Голосування на Дитячому Євробаченні є безкоштовним, а українські глядачі можуть підтримати Еріку Колесніченко через сайт "Дитячого Євробачення". Можна буде проголосувати не за одну композицію, а за три конкурсні номери.

Переможець конкурсу буде оголошено за змішаною системою — 50% голосів дає журі, а другу половину — результати голосування глядачів. Трансляція події відбуватиметься на офіційному Youtube конкурсу о 22:00 за Києвом.

Раніше Фокус повідомляв про скандал на нацвідборі 2025 року. Після оголошення підсумків у соцмережах розгорілися активні дискусії щодо чесності оцінок і результатів.

Згодом стало відомо про представницю України Еріку Колесніченко на "Дитячому Євробаченні-2026". 11-річна уродженка Білої Церкви перемогла у нацвідборі завдяки вищій кількості голосів глядачів, має низку нагород і престижних відзнак.