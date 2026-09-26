"Дитяче Євробачення-2026": хто представить Україну (відео)

11-річна Еріка Колесніченко з Білої Церкви представить Україну на конкурсі "Дитяче Євробачення-2026", який пройде 24 жовтня на Мальті.

Український нацвідбір відбувся 26 вересня. І Суспільне офіційно оголосило переможницю пісенних змагань.

Еріка Колесніченко їде на Євробачення

Дівчинка перемогла на національному відборі з піснею "НЕ колискова". За результатами голосування вона та Злата Солоненко набрали однакову кількість балів, однак перемогу здобула перша, оскільки отримала більше балів від глядачів.

Результати голосування:

Еріка Колесніченко: журі — 5 балів; глядачі — 6.

Злата Солоненко: журі — 6 балів; глядачі — 5.

Марко Сердинський: журі — 4 бали; глядачі — 4.

Анастасія Пошедіна: журі — 2 бали; глядачі — 3.

Роман Дорошенко: журі — 3 бали; глядачі — 1.

Дмитро Карабет: журі — 1 бал; глядачі — 2.

Видео дня

Пісню для Еріки написала Світлана Тарабарова. Вона розповідає, що життя часто буває не сном і не казкою, і якщо ти хочеш досягти своїх мрій — важливо діяти і не боятися.

Пісня Еріки Колесніченко

Хто така Еріка Колесніченко

Еріка — лауреатка першої премії міжнародного вокального конкурсу в Литві та володарка багатьох призових місць на всеукраїнських фестивалях.

Представниця України на "Дитячому Євробаченні" займається вокалом із шести років. Дівчинка захоплюється театральним мистецтвом і вже втілила ролі Круелли, Малефісенти, Мері Поппінс і Ваяни.

Еріка Колесніченко Фото: Instagram

"Дитяче Євробачення-2026" відбудеться 24 жовтня на Мальті та проходитиме в залі MFCC в селищі Та-Калі. Країна отримала право прийняти конкурс після відмови Франції від проведення заходу, хоча саме її представниця здобула перемогу минулого року (Лу Дельоз з піснею Ce Monde). А українка Софія Нерсесян з піснею "Мотанка" посіла друге місце.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Болгарія вперше в своїй історії перемогла на Євробаченні у травні.

Російський співак Філіп Кіркоров заявив, що Болгарія здобула перемогу на пісенному конкурсі цього року завдяки йому. Представниця країни публічно відповіла йому на ці звинувачення.

Також Фокус повідомляв, що відомо про Дарину Йотову, яка першою привезе Євробачення до своєї країни.