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Стиль життя Євробачення 2026

"Дитяче Євробачення-2026": хто представить Україну (відео)

Еріка Колесніченко представить Україну на Дитячому Євробаченні
Еріка Колесніченко | Фото: Суспільне

11-річна Еріка Колесніченко з Білої Церкви представить Україну на конкурсі "Дитяче Євробачення-2026", який пройде 24 жовтня на Мальті.

Український нацвідбір відбувся 26 вересня. І Суспільне офіційно оголосило переможницю пісенних змагань.

Еріка Колесніченко їде на Євробачення

Дівчинка перемогла на національному відборі з піснею "НЕ колискова". За результатами голосування вона та Злата Солоненко набрали однакову кількість балів, однак перемогу здобула перша, оскільки отримала більше балів від глядачів.

Результати голосування:

  • Еріка Колесніченко: журі — 5 балів; глядачі — 6.
  • Злата Солоненко: журі — 6 балів; глядачі — 5.
  • Марко Сердинський: журі — 4 бали; глядачі — 4.
  • Анастасія Пошедіна: журі — 2 бали; глядачі — 3.
  • Роман Дорошенко: журі — 3 бали; глядачі — 1.
  • Дмитро Карабет: журі — 1 бал; глядачі — 2.
Видео дня

Пісню для Еріки написала Світлана Тарабарова. Вона розповідає, що життя часто буває не сном і не казкою, і якщо ти хочеш досягти своїх мрій — важливо діяти і не боятися.

Пісня Еріки Колесніченко

Хто така Еріка Колесніченко

Еріка — лауреатка першої премії міжнародного вокального конкурсу в Литві та володарка багатьох призових місць на всеукраїнських фестивалях.

Представниця України на "Дитячому Євробаченні" займається вокалом із шести років. Дівчинка захоплюється театральним мистецтвом і вже втілила ролі Круелли, Малефісенти, Мері Поппінс і Ваяни.

Еріка Колесніченко
Еріка Колесніченко
Фото: Instagram

"Дитяче Євробачення-2026" відбудеться 24 жовтня на Мальті та проходитиме в залі MFCC в селищі Та-Калі. Країна отримала право прийняти конкурс після відмови Франції від проведення заходу, хоча саме її представниця здобула перемогу минулого року (Лу Дельоз з піснею Ce Monde). А українка Софія Нерсесян з піснею "Мотанка" посіла друге місце.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Також Фокус повідомляв, що відомо про Дарину Йотову, яка першою привезе Євробачення до своєї країни.