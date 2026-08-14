Євробачення-2027 у Болгарії: яке місто обрали для проведення конкурсу

Болгарія вперше в своїй історії перемогла на "Євробаченні" у травні. І тепер обрала місто, де відбудеться цей пісенний конкурс, — курортне місто Бургас.

Болгарія здобула перемогу у фіналі, який затьмарився бойкотом заходу з боку п'яти країн через військову операцію Ізраїлю в Газі. Співачка Dara з Болгарії з композицією "Bangaranga" випередила головних фаворитів конкурсу — дует із Фінляндії та учасницю з Австралії. LELЕKA з України посіла 9-те місце, пише Reuters.

Співачка Dara з Болгарії привезла "Євробачення" до Бургаса

Цей яскравий конкурс поп-виконавців із країн Європи та інших регіонів у 2027 році відсвяткує 71-ту річницю свого існування.

Як повідомила Європейська мовна асоціація, майданчик "Арена Бургас" у четвертому за величиною місті Болгарії прийме тисячі шанувальників з усього світу на пряму трансляцію шоу, яке переглянуть мільйони людей.

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Як повідомила Європейська федерація мовлення (EBU), Бургас, відомий своїми пляжами та культурним життям, було обрано замість столиці Софії завдяки його місткості, потенціалу для проведення заходів та загальній концепції перетворення міста в рамках конкурсу.

"Бургас вносить у пісенний конкурс "Євробачення" щось справді особливе", — заявив у своєму зверненні Мартін Грін, директор пісенного конкурсу "Євробачення".

Бургас прийме "Євробачення-2027"

Він також зазначив, що це "жваве, гостинне місто на березі Чорного моря з багатою музичною та культурною самобутністю, яке має амбіції, інфраструктуру та ентузіазм, необхідні для прийому сім’ї "Євробачення"".

За даними Європейського мовного союзу (EBU), два півфінали конкурсу відбудуться у вівторок, 11 травня, та у четвер, 13 травня, а фінал — у суботу, 15 травня 2027 року.

Як повідомили в Європейському мовному союзі (EBU), міста-організатори отримали економічну вигоду від проведення конкурсу, використавши цей захід для презентації своїх міст і країн світовій аудиторії.

У 2025 році "Євробачення" принесло швейцарському місту Базелю економічний ефект у розмірі 58 мільйонів євро. Відень також отримав значну вигоду від проведення конкурсу цього року.

Організатори конкурсу затвердили низку змін до правил, зокрема положення, яке забороняє телекомпаніям-переможцям проводити захід, якщо їхня країна чи регіон зазнають збройного конфлікту або мають проблеми з безпекою.

Європейський мовний союз (EBU) заявив, що може замовити незалежну оцінку безпеки та, за потреби, призначити іншого мовника, який візьме на себе повну відповідальність за проведення заходу.

Щорічний перегляд правил також підвищує мінімальний вік учасників з 16 до 18 років, що, за словами Європейського мовного союзу, має на меті посилити захист молодих виконавців.

Нагадаємо, що Фокус раніше повідомляв, що:

Болгарія здобула грандіозну перемогу на 70-му пісенному конкурсі "Євробачення-2026", набравши 516 балів.

Російський співак Філіп Кіркоров заявив, що Болгарія здобула перемогу на пісенному конкурсі "Євробачення" цього року завдяки йому. Представниця країни публічно відповіла йому на ці звинувачення.

Також Фокус повідомляв, що відомо про Дарину Йотову, яка першою привезе "Євробачення" до своєї країни.