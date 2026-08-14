Евровидение 2027 в Болгарии: какой город выбрали для проведения конкурса

Болгария впервые в своей истории победила на "Евровидении" в мае. И теперь выбрала город, где пройдет этот песенный конкурс – курортный город Бургас.

Болгария одержала победу в финале, омраченном бойкотом мероприятия со стороны пяти стран из-за военной операции Израиля в Газе. Певица Dara из Болгарии с композицией "Bangaranga" обошла главных фаворитов конкурса - дуэт из Финляндии и участницу от Австралии. LELЕKA от Украины оказалась на 9 месте, пишет Reuters.

Певица Dara из Болгарии привезла "Евровидение" в Бургас

Этот яркий конкурс поп-исполнителей из стран Европы и других регионов, в 2027 году отметит свой 71-й год существования.

Как сообщила Европейская вещательная ассоциация, площадка "Арена Бургас" в четвертом по величине городе Болгарии примет тысячи поклонников со всего мира на прямой трансляции шоу, которое посмотрят миллионы людей.

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Как сообщила Европейская федерация вещания (EBU), Бургас, известный своими пляжами и культурной жизнью, был выбран вместо столицы Софии из-за его вместимости, потенциала для проведения мероприятий и общей концепции преобразования города в рамках конкурса.

"Бургас привносит в конкурс песни Евровидение нечто действительно особенное", — заявил в своем обращении Мартин Грин, директор конкурса песни Евровидение.

Бургас примет "Евровидение 2027"

Он также отметил, что этот "оживленный, гостеприимный город на Черном море с богатой музыкальной и культурной самобытностью, обладающий амбициями, инфраструктурой и энтузиазмом, необходимыми для приема семьи Евровидения".

По данным Европейского вещательного союза (EBU), два полуфинала конкурса состоятся во вторник, 11 мая, и в четверг, 13 мая, а финал — в субботу, 15 мая 2027 года.

Как заявили в Европейском вещательном союзе (EBU), города-организаторы получили экономическую выгоду от проведения конкурса, используя это мероприятие для демонстрации своих городов и стран мировой аудитории.

В 2025 году "Евровидение" принесло швейцарскому городу Базелю экономический эффект в размере 58 миллионов евро. Вена также получила значительную выгоду от проведения конкурса в этом году.

Организаторы конкурса утвердили ряд изменений в правилах, включая положение, запрещающее победившим телекомпаниям проводить мероприятие, если их страна или регион затронуты вооруженным конфликтом или проблемами безопасности.

Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что может заказать независимую оценку безопасности и, если потребуется, назначить альтернативного вещателя, который возьмет на себя полную ответственность за проведение мероприятия.

Ежегодный пересмотр правил также повышает минимальный возраст для участвующих артистов с 16 до 18 лет, что, по словам Европейского вещательного союза, призвано усилить защиту молодых исполнителей.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Болгария одержала грандиозную победу на 70-м песенном конкурсе Евровидение-2026, набрав 516 баллов.

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что Болгария одержала победу на песенном конкурсе Евровидение в этом году благодаря ему. Представительница страны публично ответила ему на эти обвинения.

Также Фокус писал, что известно о Дарине Йотовой, которая первой привезет Евровидение в свою страну.