"Детское Евровидение-2026": кто представит Украину (видео)

11-летняя Эрика Колесниченко из Белой Церкви представит Украину на конкурсе "Детское Евровидение-2026", который состоится 24 октября на Мальте.

Украинский национальный отбор состоялся 26 сентября. И Суспільне официально объявил победительницу песенного конкурса.

Эрика Колесниченко едет на "Евровидение"

Девочка победила на национальном отборе с песней "НЕ колискова". По итогам голосования она и Злата Солоненко набрали одинаковое количество баллов, однако победу одержала первая, поскольку получила больше баллов от зрителей.

Результаты голосования:

Эрика Колесниченко: жюри — 5 баллов; зрители — 6.

Злата Солоненко: жюри — 6 баллов; зрители — 5.

Марко Сердинский: жюри — 4 балла; зрители — 4.

Анастасия Пошедина: жюри — 2 балла; зрители — 3.

Роман Дорошенко: жюри — 3 балла; зрители — 1.

Дмитрий Карабет: жюри — 1 балл; зрители — 2.

Видео дня

Песню для Эрики написала Светлана Тарабарова. В ней она рассказывает, что жизнь часто бывает не сном и не сказкой, и если ты хочешь осуществить свои мечты — важно действовать и не бояться.

Песня Эрики Колесниченко

Кто такая Эрика Колесниченко

Эрика — лауреат первой премии международного вокального конкурса в Литве и обладательница множества призовых мест на всеукраинских фестивалях.

Представительница Украины на "Детском Евровидении" занимается вокалом с шести лет. Девочка увлекается театральным искусством и уже сыграла роли Круэллы, Малефисенты, Мэри Поппинс и Ваяны.

Эрика Колесниченко Фото: Instagram

"Детское Евровидение-2026" состоится 24 октября на Мальте и будет проходить в зале MFCC в поселке Та-Кали. Страна получила право принять конкурс после отказа Франции от проведения мероприятия, хотя именно её представительница одержала победу в прошлом году (Лу Дельоз с песней Ce Monde). А украинка София Нерсесян с песней "Мотанка" заняла второе место.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В мае Болгария впервые в своей истории победила на Евровидении.

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что Болгария одержала победу на песенном конкурсе в этом году благодаря ему. Представительница страны публично ответила ему на эти обвинения.

Кроме того, Фокус сообщал, что известно о Дарине Йотовой, которая первой привезла Евровидение в свою страну.