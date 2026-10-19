"Скульптор", кино и награда: как образ бога Древнего Египта связан со статуэткой "Оскара" (фото)

Культовый дизайн одной из самых престижных голливудских наград обязан своим появлением одному из богов Древнего Египта. Внешнее сходство и запутанная история раскрывают довольно неожиданную связь.

Оказалось, что бронзовая статуэтка бога Пта (он же "Птах", "Питах" означает "скульптор" — прим. ред.) принадлежала американскому газетному магнату Уильяму Херсту, а его другом был арт-директор Седрик Гиббонс, который и разработал проект статуэтки "Оскара" в 1928 году. Об этом пишет Euronews.

Недавно один из таких образов, принадлежавший Херсту, был продан на аукционе. Представитель антикварного салона Руперт Вейс говорит, что обнаружил эту связь, исследуя происхождение предмета перед выставкой.

"Мы узнали, что эта конкретная работа была связана с Херстом, а парень, создавший Оскара, по имени Седрик Гиббонс, был частым гостем и другом Херста и навещал его как в Сент-Симеоне в Калифорнии, так и в Нью-Йорке, где у него была специальная комната для египетских коллекционных предметов", — говорит мистер Вейс.

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Сам Седрик Гиббонс, скончавшийся в 1960 году, так и не подтвердил прямо, что послужило источником вдохновения для его знаменитого дизайна. Однако антиквар-эксперт подчеркивает, что это сходство не случайно.

"Всё это дело — в некотором смысле предположение. Мы сложили два и два и получили либо четыре, либо пять. Мы не можем это доказать. Они — невероятно похожи и оказались в нужном месте с нужными людьми в нужное время, так что это было скорее больше, чем обычное стечение обстоятельств", — объясняет Вейс.

Статуэтка бога Пта невероятно похожа на символ самой известной голливудской кинопремии Фото: Скриншот/Euronews

Сама статуэтка бога Пта по-прежнему остается значимым и увлекательным произведением древнеегипетского искусства. Её история простирается примерно от позднего периода Древнего Египта до его завоевания Персидской империей во времена Ахеменидов (1080–721 гг. до н. э.).

"Без истории это произведение было бы просто фантастическим. Это очень тонкая бронза. У него очень интересная история коллекционирования. Так что дополнительный голливудский ракурс — это вишенка на торте", — говорит Вейс.

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