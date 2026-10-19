"Скульптор", кіно і відзнака: як образ бога Давнього Єгипту пов'язаний із статуеткою "Оскара" (фото)

Культовий дизайн однієї з найпрестижніших нагород Голлівуда бути завдячувати одному з богів Стародавнього Єгипта. Зовнішня схожість та заплутана історія розкривають доволі неочікуваний зв'язок.

Виявилося, що бронзова статуетка бога Пта (він же Птах, Пітах означає "Скульптор" — ред.) належала американському газетному магнату Вільяму Герсту, а його другом був артдиректор Седрік Гіббонс, який і розробив проєкт статуетки "Оскара" в 1928-му. Про це пише Euronews.

Нещодавно один із таких образів, який належав Герсту, було продано на аукціоні. Представник антиквартного салу Руперт Вейс каже, що виявив цей зв'язок, досліджуючи походження предмета перед виставкою.

"Ми дізналися, що ця конкретна робота була пов'язана з Герстом, а хлопець, який створив Оскар, на ім'я Седрік Гіббонс, був частим гостем і другом Герста, і відвідував його як у Сент-Симеоні в Каліфорнії, так і в Нью-Йорку, де у нього була спеціальна єгипетська колекційна кімната", — говорить містер Вейс.

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Сам Седрік Гіббонс, який пішов з життя 1960 року, так і не підтвердив прямо, що надихнуло його знаменитий дизайн. Одна антиквар підкреслює, що ця схожість є невипадковою.

"Вся ця справа — це припущення, в певному сенсі. Ми склали два і два і зробили або чотири, або п'ять. Ми не можемо це довести. Вони — неймовірно схожі, і опинилися в потрібному місці з потрібними людьми в потрібний час, що це було просто, ніж звичайним збігом", — пояснює Вейс.

Статуетка бога Пта неймовірно схожа на образ найвідомішої кінонагороди Голлівуда Фото: Скриншот/Euronews

Сама статуетка бога Пта все одно залишається значущим і захопливим твором стародавнього єгипетського мистецтва. Її історія тягнеться приблизно від пізнього періоду Стародавнього Єгипту до його завоювання Перською імперією часів Ахеменідів (від 1080–721 роками до н.е.).

"Без історії цей твір був би фантастичним. Це дуже тонка бронза. У нього дуже хороша історія колекціонування. Тож додатковий голлівудський ракурс — це вишенька на торті", — каже Вейс.

Раніше Фокус повідомляв про те, як жінка знайшла скарб на церемонії "Оскара". Пейдж Талія вирішила пошукати знахідки в незвичному місці та була вражена віднайденим.

Згодом стало відомо, що Шон Пенн отримав незвичайний "Оскар" в Україні. Статуетку, зроблену з металу вагона, пошкодженого внаслідок атаки ЗС РФ, презентували американській зірці на знак подяки за підтримку.