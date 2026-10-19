Создатели "Симпсонов" вернут "голос" Апу после многих лет молчания: кто озвучит персонажа (фото)

После многолетнего перерыва создатели культового сериала "Симпсоны" решили вернуть владельцу супермаркета Апу его собственный "голос". Новым актёром, который будет озвучивать реплики владельца Kwik-E-Mart, станет известный актёр и диктор сериалов и видеоигр.

Создатели мультсериала сделали основной выбор в пользу актёра Сунила Малхотра, известного по ролям в ряде видеоигр и мультфильмов. Об этом сообщает издание Variety.

Апу заговорил новым голосом после многолетнего перерыва

СМИ сообщают, что продюсеры шоу держали в секрете имя нового актёра, который впервые за 10 лет озвучил одного из ключевых комедийных персонажей второго плана. После возвращения Апу исполнительный продюсер шоу Мэтт Селман заявил, что оба персонажа и семья Нахасапимапетилон вновь будут чаще появляться в "Симпсонах".

"Мы любим этого персонажа и хотели вернуть его с умом, в стиле „Симпсонов“, чтобы он мог развиваться. Мы рады тому, что Сунил уже привнес в эту роль, и с нетерпением ждем, чтобы увидеть больше Апу в будущем", — говорит г-н Селман.

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Ранее Апу озвучивал актёр Хенк Азария, однако его интерпретация персонажа вызвала очень острые споры из-за "стереотипного изображения южноазиатского продавца". В 2021 году актер отказался от этой роли, добавив, что чувствует собственную ответственность за "искаженное" восприятие персонажа.

"Апу" возвращается: почему Сунил Малхорта согласился на эту роль

Создатели сериала были вынуждены на неопределённое время отодвинуть роль индийца и его семьи на второй план. И когда недавно решили возродить Апу, шоураннеры обратились к агенту актёра Сунила Малхотри, который не ожидал такого предложения.

"Когда мой агент позвонил мне по поводу прослушивания для „Симпсонов“, я точно знал, о какой именно роли идет речь, и эта идея сначала заставила меня отказаться. Но, честно говоря, часть меня тоже была заинтересована. Прошло более восьми лет с тех пор, как Апу появлялся в сериале, и это заставило меня задуматься: а может, в команде сценаристов уже что-то изменилось? Смогли бы они вернуть его так, чтобы признать неудачи и извиниться за прошлые ошибки? Могу ли я сделать персонажа своим и каким-то образом вернуть его на экран? И смогут ли они достичь всего этого в неповторимом стиле "Симпсонов", который не разочарует фанатов?" — говорит актер.

Г-н Малхотра говорит, что был готов рискнуть ещё раньше, но боялся сделать Апу заложником образа "стереотипного индуса". Однако когда предложение о роли стало реальным, диктор начал чаще обсуждать с продюсерами планы относительно персонажа, которого вернут на экраны "с максимальной тщательностью".

"Я бы солгал, если бы не сказал, что самым приятным моментом было то, что мы снова и снова произносили в студии эту по праву наполненную яростью фразу: „Я — АПУ!“ — от имени многих из нас — в студии, пока мы не сделали это идеально. Я действительно чувствую, что у нас это получилось, и с нетерпением жду, когда фанаты увидят больше Апу", — сказал Сунил Малхорта.

Ранее "Фокус" рассказывал об истории одного из создателей культового сериала "Симпсоны". Мэтт Грейнинг создал семью желтых аутсайдеров, ставших глобальным культурным символом.

Впоследствии стало известно, какое будущее предсказали "Симпсоны" на ближайшую перспективу. Легендарный мультсериал выходит уже почти 40 лет и часто предсказывает будущие события в реальном мире.